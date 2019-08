Un nuevo 'caníbal' llega desde Bélgica para ganar la Klasikoa

Bélgica ha tardado medio siglo en encontrar por fin un relevo al ciclista de los ciclistas. Un nuevo 'caníbal', que podría ser por edad el nieto de Eddy Merckx, se presentó este sábado ante la sociedad ciclista. Y lo hizo frente a la playa de la Concha. Y no para compartir un baño entre los cientos y cientos de personas que trataban de refrescarse en las aguas del Cantábrico. Ni mucho menos. Remco Evenepoel, el fenómeno; un alumno más que aventajado en la nueva escuela de talentos mundiales, ganó la Clásica de San Sebastián, la Klasikoa. Y lo hizo a la grande, ante los mejores campeones, como Alejandro Valverde, que casi podría ser, con 20 años más, su padre. Y lo hizo en solitario. Y lo hizo atacando. Y lo hizo para que muchos recuerden que la tarde del 3 de agosto del 2019 un chaval con mofletes de 19 años destrozó a todo un pelotón que llegaba a las carreteras de Euskadi después de tres semanas de combate por la ruta del Tour.

Remco Evenepoel wins Clasica San Sebastian aged 19 years and 190 days – the youngest winner of a major one-day race since 1925 👊🏆 pic.twitter.com/EBQUwwuiwj