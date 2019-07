El nuevo Castellón ya está aquí

Se acabaron las vacaciones para los jugadores del Castellón. Esta mañana, a partir de las 10.00 horas, la plantilla está citada en Castalia para pasar los exámenes médicos que darán paso a la pretemporada, prevista para el miércoles en doble sesión.

La jornada no necesitará las tradicionales charlas de reencuentro posvacaciones, ya que el plantel orellut celebró anoche en Giuliani’s Ocean Spirit del Grau la primera cena de equipo del curso. En ella, volvieron a verse las caras los jugadores de la pasada temporada, así como el cuerpo técnico de Óscar Cano y los nuevos fichajes.

la conjura / Con la trabajada y agónica salvación todavía presente, el vestuario se ha propuesto empezar con mejor pie la campaña y no tener que sufrir hasta el último minuto por la permanencia. Para ello, los albinegros saben que un buen trabajo en pretemporada es clave. El año pasado no se acertó en el nivel de los rivales de los amistosos y el equipo llegó con falta de rodaje al inicio de liga. Quizá por esa razón, este curso se ha optado por equipos como Huesca, Ibiza, Valencia Mestalla, Atlético Levante, Teruel o Alcoyano, entre otros.

No en vano, los únicos dos partidos de menos caché de la pretemporada son los dos primeros, ante San Pedro y Alcora. El resto, ante equipos de Segunda B y Tercera, que valdrán como examen al equipo de Óscar Cano. De todo lo que le viene al cuadro orellut en las próximas semanas se habló en una cena que tuvo un ambiente muy disternido. Además, contó con la presencia del ya exfutbolista del Castellón, Carlos Delgado, que se ha marchado cedido al Delhi Dinamos de la India y quiso despedirse en persona de todos sus excompañeros.

los ausentes / Sin embargo, no fue el caso de Rubén Ramos, Julio Delgado y Elián Guillén, jugadores que tienen permiso para buscar una salida y que no estuvieron presentes. Pero si unos se van, otros llegan... Además de las siete caras nuevas (Alfredo Gutiérrez, Carles Salvador, Íñigo Muñoz, Javi Serra, Jorge Fernández, Jorge Veintimilla y Víctor García ) estuvo presemte Álex Ligero, que promociona del filial. No acudieron a la cita, pero sí estarán en Castalia, los canteranos que harán la pretemporada con el primer equipo (Aarón, Albert Núñez, Panadés, Charlie, Sergi Montoliu y Xavi Salort).

Todos ellos tendrán la oportunidad de ganarse la confianza del técnico granadino en los encuentros amistosos, puesto que la campaña es muy larga y hay posiciones que se necesitan reforzar. Y es que la secretaría técnica del Castellón continúa rastreando el mercado en busca de cerrar la plantilla, la guinda sería el regreso de César Díaz, pero el manchego necesita antes desvincularse del Racing de Santander para que la operación sea posible.