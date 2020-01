Odriozola, a un paso de irse cedido al Bayern

MERCADO. Álvaro Odriozola está a un paso de cerrar su salida cedido del Real Madrid rumbo al Bayern de Múnich, y no se ejercitó en la ciudad deportiva de Valdebebas, por lo que ya no jugará en el estreno de esta noche (21.00 horas) en Copa del Rey ante Unionistas. «Tiene una opción para salir, pero todavía no es oficial», confirmó Zidane. El técnico madridista no contaba con el lateral, que tiene sobre la mesa varias propuestas y la más atractiva es la del Bayern. EFE