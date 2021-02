Oltra: "El Castellón ha ganado en consistencia"

José Luis Oltra, entrenador del Fuenlabrada, es un viejo conocido del albinegrismo. No en vano, entrenó al Castellón durante las temporadas 2002/03 y 2003/04. Mañana regresará a Castalia, pero en el banquillo visitante. Hace escasas semanas que tomó las riendas del equipo madrileño y hoy ha analizado al Castellón en rueda de prensa.

"Han pasado de un modelo asociativo a un modelo más práctico que compite diferente y juegan un poco más directos. Tienen argumentos y han ganado en consistencia y solidez. Tienen sus armas. Esta categoría es complicada y creo que podemos competir y ganar a cualquier equipo de la categoría", dijo Oltra, que fue uno de los posibles relevos en el Castellón de Óscar Cano. Finalmente, el elegido fue Juan Carlos Garrido.

"Conozco bien el sitio", añadió Oltra respecto a Castelló, "y me gustaría jugarlo con público porque el fútbol sin pasión no es lo mismo, si estuviera su afición sería un respaldo para ellos y no lo van a tener. Tenemos que jugar fuerte y hacer el partido que queremos para poder ganar", completó.

El Fuenlabrada, que el año pasado rozó la promoción de ascenso, está ahora anclado en la media tabla, en una dinámica peligrosa.

En ese sentido, Oltra no quiere pensar en que un posible tropiezo les acerque a los puestos de descenso: "Hay que ganar y si ganamos estos fantasmas no aparecen. Soy positivo y pienso que vamos a ganar porque vamos a competir bien. Eso sí, sabemos de la dificultad del partido porque es un equipo que ha cambiado su modelo con el nuevo entrenador, es sólido y de local y ganó 3 de sus últimos cinco partidos".

El Castellón-Fuenlabrada se celebrará mañana en Castalia, a partir de las 19.00 horas.