Onda, Almassora, Vila-real i Castelló destaquen el XXVIII Dia de la Pilota

Cada any la pràctica dels més xicotets augmenta en el Cap i Casal, en bona mesura pel gran treball de promoció que es realitza per la Federació de Pilota Valenciana al costat de la Fundació Esportiva Municipal de València. En el XXVIII Dia de la Pilota Valenciana s’ha passat d’una gran jornada d’activitats a cinc dies amb activitats esportives que s’han desenvolupat per la ciutat de València. Dissabte passat en el Centre Cultural i Esportiu de la Petxina es va convertir en l’epicentre de la promoció de la pilota, amb la presència de multitud d’entrenadors i desenes de xiquets. Des de primera hora es va desenvolupar una jornada formativa a la sala de conferències, amb el tema: Psicologia de l’esport, entrenament multidisciplinari en la pilota valenciana, amb Cristian Segovia, psicolèg de l’esport que treballa al Villarreal CF.

En el saló d’actes, s’havia preparat l’acte central de la jornada, amb la presència dels responsables de Fundació Trinidad Alfonso, que van entregar les ajudes de material esportiu a les escoles que ho havien sol·licitat, estant presents prop de 50 escoles. Després es va premiar el treball de promoció dels clubs que han aconseguit que debuten jugadors menors de 23 anys en competicions professionals. La Fundació de Pilota Valenciana va entregar unes ajudes a aquestes entitats: El Genovés, la Vall i Almussafes.

Les escoles varen recollir els seus trofeus d’àmbit Autonòmic, sent l’escola d’Onda, la més destacada de la temporada 2018/2019, amb 8 trofeus autonòmics (4 plates i 4 bronces). Almassora, amb 2 trofeus autonòmics, 1 plata i 1 bronce, i Vila-real, amb 2 trofeus de bronce. Juanjo Jiménez va rebre el reconeiximent més important, sent el primer entrenador de la provincia en ser reconegut per la resta d’entrenadors i per la Federació com millor entrenador d’escala i corda.