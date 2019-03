El trinquet d’Alfara del Patriarca va gaudir de la primera jornada de les finals de la 21ª edició del Campionat Autonòmic d’Escala i Corda, Trofeu Diputació de València-Gran Premi AON. I en una d’elles el protagonisme era total de la província de Castelló, ja que es van enfrontar Onda C y Almassora a 4ª B.

I va ser l’equip d’Onda, format per Diego, Óscar i Pedro, qui es va proclamar campió en aquesta edició. Els jugadors d’Onda van superar amb facilitat, per 60 a 30, a Almassora, que va jugar amb Rafa, Omar, Vicent i David.

Des de l’inici de la partida Diego, Óscar i Pedro van posar un fort ritme per anar guanyant joc a joc i ficar un gran avantatge quasi imposible de remuntar per part dels d’Almassora, que varen vore com la pegada de Diego i Óscar era molt complicat de contrarestar. Els dos joves tenen que jugar en segona mínim, ja que el seu nivel ha millorat molt en les últimes setmanes i han tancat un gran campionat d’Escala i Corda per aconseguir aquest nou títol pel club de pilota d’Onda. Pedro, va estar molt bé a la pedra, ferint sense no fer moltes faltes en un trinquet, el d’Alfara del Patriarca, que es prou complicat.

Van estar presents en la final, un grup de jugadors i socis del club pilotari d’Onda, animant en tot moment al seu equip. I quan va acabar la partida van poder gaudir del títol del seu club, que creix amb el pas del anys.

Per altra banda, van entregar els trofeus i medalles als finalistes de l’AON l’alcalde d’Alfara del Patriarca, Llorenç Rodado, el vicepresident de la modalitat d’Escala i Corda de la Federació de Pilota Valenciana, Santi Navarro, i el regidor de cultura de Meliana, Pere Cano.