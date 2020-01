Amb els tres punts aconseguits per la primera formació del Club d’Onda davant el Riba-roja C, els de la Plana Baixa confirmen el seu liderat de la Divisió de Plata del Campionat Autonòmic d’Escala i Corda, gran premi AON.

La pròxima jornada, Diego, Paco, Àlex i Pedro, integrants de l’Onda A, hauran de desplaçar-se per a jugar com a visitants davant la jove formació de El Puig. Difícil partida davant un equip que compta amb jugadors de nivell. Altra de les partides de la jornada enfrontarà a La Pobla B, empatats al front de la taula, amb l’Algimia A, tercer a tres punts del liderat.

Els representants provincials de Tercera, Restaurant Onnes Xilxes A i Onda B, continuen lluitant per evitar el descens, tot i que caigueren la setmana passada. Pel que fa a l’Almassora, que apunta alt en la Quarta categoria A, es manté en la segona posició. Per últim, en Quarta B, l’Onda C ocupa el segon lloc.