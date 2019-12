Onda, nova campiona absoluta del Autonòmic

El passat cap de setmana es va disputar l’IX Campionat Autonòmic de One Wall en el pavelló de Tavernes Blanques. Es va viure una jornada festiva i en els frontons es van estrenar les seleccions inferiors i també es va jugar el Campionat de One Wall de tecnificació femení, mentre que en el pavelló es va disputar el Campionat Autonòmic de One Wall de clubs.

Aquest campionat es va realitzar amb quatre categories diferents: masculina A, masculina B, femenina A i femenina B. En la categoria masculina A se va proclamar campió l’equip d’Onda gràcies a Diego i Carlos; en la categoria masculina B va alçar el títol de campió Beniarbeig; en la categoria femenina A es van proclamar campiones les jugadores de Borbotó, en segon lloc van quedar Godelleta i en el tercer escaló de podi va ser per a Meliana, amb la jugadora Carmen de Castelló.

Finalment, en la categoria femenina B va alçar el títol de campiones Patraix A.