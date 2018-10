Onda, seu del debut dels XXXVII JECV

A partir d’aquest proper dissabte, 20 d’octubre, comencen les competicions dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana 2018/19, amb la primera competició, els JECV One Wall individual, on més 600 nens i nenes jugaran les seves primeres partides de la temporada. A les tres províncies es disputaran partides de competició amb més de 50 escoles de pilota inscrites.

De la província de Castelló seran quatre les escoles participants: Borriol, Castelló de la Plana, Almassora i Onda.

La competició serà a les seus de de tota la Comunitat de les poblacions d’Agost, Massamagrell, Tavernes Blanques, Moixent, Beniarbeig, Orba i Onda, totes aquest dissabte 20 d’octubre. Les finals d’aquesta competició estan previstes per a novembre.

Per tant, aquest dissabte 20 Onda serà l’epicentre de la promoció escolar dels JECV amb la modalitat de One Wall, on participaran set escoles provincials i de localitats properes de la província de València: Almassora, amb 10 esportistes; Castelló de la Plana, amb 12; Borriol (11); Algimia (6); Baronia (5); Onda (17); i Faura (6), que fan un total de 67 pilotaris que jugaran la competició a Onda, iniciant la temporada oficial dels XXXVII JECV.

Un any més, els Jocs Esportius de la Comunitat centren l’atenció de les escoles de pilota.