La fase final dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana en la modalitat d’escala i corda va ser presentada en el trinquet d’Onda, lloc on es disputarà al fase final Autonòmica en la modalitat més tècnica de tota la pilota valenciana, durant els dies 1 i 2 de juny.

L’Ajuntament d’Onda ha apostat per continuar potenciant l’esport autòcton i ha recuperat una nova fase final que feia més de 10 anys que no es jugava a la província de Castelló, sent la segona que es juga a la província aquesta temporada, després de diputarse el mes de març passat la fase final Autonòmica de frontó individual, en els frontons del Club de Camp d’Onda.

MÉS DE 20 EQUIPS / Jugaran a Onda les millor escoles de les tres províncies d’Alacant, Castelló i València. En total seran 20 equips els que s’enfronten, els 4 millors de cada categoria de la competició, en les categories benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil.

Es jugaran durant el cap de setmana 30 partides entre els joves que més han destacat en aquesta modalitat durant la temporada.

En l’acte de presentació van estar presents el president del CPV Onda, Ricardo Baraldes, el regidor d’Esports d’Onda, Paco Chalmeta, i el vicepresident de la Federación de Pilota Valenciana, Pedro López, que va deixar constància «del nivell en augment dels jugadors de la província de Castelló», i del que suposa «albergar unes finals com aquestes, on es donaran cita els millors escaleters de les categories escolars», va comentar el dirigent.

De moment, estan classificats per a la fase final l’equip benjamí d’Almassora, l’aleví de Vila-real, l’infantil de Vila-real, el cadet d’Onda i el juvenil d’Onda.