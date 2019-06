El trinquet d’Onda va gaudir d’una gran fase final amb els millors equips de les tres províncies d’aquesta temporada. Espectacular i molt emocionant va ser la fase final Autonòmica dels XXXVII Jocs Esportius de la Comunitat Valenciana de la modalitat d’escala i corda.

En total es van jugar 30 partides en les cinc categories de competició: benjamí, aleví, infantil, cadet i juvenil, on van participar 12 escoles de les tres províncies; Ondara, Beniarbeig-El Verger, Petrer, Almassora, Vila-real, Onda, Moixent, El Genovés, Massamagrell, Algimia, Montserrat i la Pobla Vallbona.

Per categories, els guanyadors van ser: Moixent (benjamí), Ondara (aleví), Beniarbeig-El Verger (infantil), la Pobla de Vallbona (cadet) i Algimia (juvenil).

Pel que fa als provincials, Almassora no va tenir el seu millor dia i es va haver de conformar amb la quarta plaça a nivell Autonòmic en benjamí.

En categoria aleví, l’equip de Vila-real, integrat per Ferrán i Pepe, va quedar quart tot i que era l’equip més jove de la categoria.

Va ser en infantil on l’equip de Vila-real, format per Pepe, Álvaro i Samuel, va ser tercer donant la sorpresa en guanyar a Moixent, en la seva última partida, per 40 a 35, per a aconseguir el bronze.

En cadet, l’equip d’Onda, compost per Diego, Cristian i Santi, va guanyar la plata quan semblava que anava a aconseguir l’or, ja que van jugar l’última partida del cap de setmana, en el que era la gran final, i van arribar a estar 30 a 25, per a tancar el títol autonòmic, però al final van perdre els tres últims jocs, davant el millor equip de la competició i el més treballat en totes les posicions, la Pobla de Vallbona.

I en juvenil, l’Onda, integrat per Àlex, Oscar i Juan, va ser tercer, penjant-se el bronze.