Ontiveros: «Voy a aprovechar cada minuto al máximo»

Aún no ha podido disfrutar de la titularidad en lo que va de Liga («el míster decidirá; yo estoy preparado»), pero los detalles que ha ido dejando Javier Ontiveros en los momentos en los que Javier Calleja le ha dado protagonismo son más que halagüeños. En su debut tiró del carro para intentar remontar en el Ciutat de València; ante el Madrid asistió a Moi Gómez para adelantar momentáneamente al Submarino. Y ayer... Ayer, sencillamente, las apariciones de Ontiveros fueron clave para entender el marcador final en La Cerámica.

Tras un pasado en el que al marbellí se le ha acusado de díscolo, ayer Ontiveros destilaba humildad pese a saberse protagonista principal. «¿Si mi salida ha sido la clave? No creo. Clave ha sido el trabajo de todos los compañeros», apuntaba el extremo, que provocó nada más salir un penalti y cerró el partido con el 2-0 en una suerte no demasiado habitual en él, el remate de cabeza. «No es mi especialidad, pero me ha venido el balón muy bien», señala elogiando el perfecto servicio de Chukwueze en la jugada del tanto que cerró el marcador.

De momento, Ontiveros no se queja de cómo le están yendo las cosas en el Villarreal, en el que está plenamente integrado desde el primer día a pesar del hándicap de no haber podido desarrollar la pretemporada con sus compañeros. «Vine con la máxima confianza para intentar darle al equipo lo que me pide el míster y cada minuto que me den lo voy a aprovechar al máximo», señalaba el exmalaguista en toda una declaración de intenciones, las de explotar por fin dentro de la élite del fútbol español.

GOL CON DEDICATORIA / Ontiveros dedicó su primer gol con la camiseta amarilla «a la familia, que siempre ha estado ahí, en las buenas y en las malas», satisfecho por haber colaborado a un triunfo que considera «justo» para los amarillos. «Somos los que hemos dominado y los que hemos creado las mejores ocasiones». «La victoria aquí es brutal para el equipo y para coger moral de cara a los próximos partidos», añade Ontiveros, que llama con fuerza a las puertas de la titularidad.

De momento, Calleja no se la ha otorgado, pero no duda de la ayuda de su desequilibrio cuando los partidos se atascan, como el de ayer. Sin personalizar, el preparador amarillo destacó la aportación de los relevos. «Sabíamos que teníamos en el banquillo jugadores desequilibrantes, con talento y potencial para ayudar, ya que pensábamos que el partido iba a transcurrir como lo ha hecho», analizaba Calleja, que no solo valoró de forma más que positiva la aportación de Toko Ekambi, Samu Chukwueze y Ontiveros —por orden, los cambios que fue introduciendo ante el Valladolid—, sino que extendía los méritos al resto de los futbolistas. «Los relevos han sido determinantes, pero el trabajo de la primera parte y el desgaste que ha provocado en el rival ha ayudado a que acabáramos así, con más espacios y un rival más cansado», destacaba un Javier Calleja que daba un paso al lado para dejar en manos de sus jugadores todo el mérito de la primera victoria de la Liga 2019/2020 en casa; «Las medallas son para los jugadores. Los entrenadores perdemos y los jugadores ganan. Y así debe seguir siendo».