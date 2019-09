Oportunidad de oro en el Camp Nou

No han pasado ni 48 horas desde que el Villareal firmaba su segunda victoria en la Liga y los de Calleja ya deben dejar de paladear el triunfo ante el Valladolid para enfrascarse en su siguiente reto. Mañana espera el Barça en el Camp Nou, una gran oportunidad para que los amarillos acaben con 11 años con mayoría de sinsabores en sus visitas a Can Barça. Desde el 2008, con los goles de Marcos Senna y Tomasson (1-2), el Submarino no consigue profanar el feudo azulgrana, donde los groguets vivieron sus mayores gestas en sus primeros pasos por la Primera División: el 1-3 de la campaña de estreno en la élite y el 1-2 de la del primer regreso a la máxima categoría, con los dobletes de Gica y Víctor Fernández, respectivamente, como grandes protagonistas.

Mucho ha llovido desde entonces y por el camino, salvo excepciones —empates en las temporadas 2008/2009 y 2009/2010—, el Villarreal ha ido acumulando tropiezo tras tropiezo, con goleadas implacables como el 5-0 en el estreno de la fatísica campaña 2011/2012 o el 5-1 de hace dos temporadas.

Sin embargo, la dinámica con la que llegan ambos equipos a la cita de mañana permite a los amarillos afrontar el próximo Barça-Villarreal con optimismo. Es cierto que el conjunto azulgrana se ha mostrado muy sólido en casa, donde acumula una media de cinco goles a favor por partido, con manitas para el Betis y para el Valencia. Pero el poco tiempo que tendrán los azulgrana para digerir el sonado último fiasco en Granada —el 2-0 del pasado sábado— juega a favor de los pupilos de Calleja. Al contrario que el Barça, el Villarreal afronta la cita en plena línea ascendente, con una buena media de cara a portería —cinco tantos en dos partidos— y, lo más importante, con un balance defensivo por fin ajustado con el 4-1-4-1 utilizado por el entrenador amarillo en las últimas jornadas.

CONFIANZA PLENA / En el Submarino, la visita a un Barça, pese a todo, máximo candidato a revalidar el título de Liga se ve bajo un prisma mucho más optimista tras haberse desprendido de la presión de la ausencia de victorias. Los de Calleja se ven en estos momentos capaces de todo. «Jugar en el campo del Barça siempre es complicado, pero intentaremos hacernos fuertes allí», apunta Rubén Peña, que cree que una de las claves para salir bien parado del Camp Nou será no renunciar a las señas de identidad. «Saldremos a ser el Villarreal, a llevar la batuta del partido», sostiene el lateral groguet.

«Iremos con la cabeza alta para disputar a tope el partido», apuntaba tras el partido ante el Valladolid un Calleja que refrescará al equipo tras el esfuerzo frente al Valladolid. El protagonista del sábado, Ontiveros, tendrá opciones de titularidad. Ganas de celebrar oto histórico triunfo en el Camp Nou no le faltan: «Vamos con toda la moral. Queremos sumar y si son tres puntos mejor».

