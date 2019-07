Orpesa vivirá una intensa noche con 400 runners en el 10K Nocturno

Faltan horas para que Orpesa de el pistoletazo de salida a una de las carreras más esperadas del verano. Y es que la playa de la Concha acoge esta noche, a las 22.30 horas, la segunda prueba incluida en el VI Circuito de Carreras Nocturnas Diputación.

La sexta edición del evento estival organizado por el Club Runner’s Home, con la colaboración de la Diputación, el periódico Mediterráneo y Panhevi, reunirá a 400 runners que lucharán por mejorar marcas personales y los más rápidos por llevarse la victoria en un paisaje incomparable marcado por la presencia del mar y la luz de la luna.

En un circuito en el que predominan las rectas largas y donde esperan que se disfrute de unas agradables temperaturas, los atletas tienen ante sí una buena ocasión para batir sus registros. Los runners a batir son Agustín Moreno y Patricia Cabedo, ganadores de la pasada edición en las categorías masculina y femenina. Otro aliciente es intentar superar los récords registrados de las seis ediciones, que están en posesión de Amine Chaoui y de la propia Cabedo, quienes consiguieron parar el cronómetro en 31.11 minutos y 37.48, respectivamente, y escribir su nombre con letras de oro en la clasificación histórica de la competición nocturna en Orpesa.

En esta edición, los ganadores del Nocturno de Moncofa, Javi Lozano y Elisa Villar, tratarán de repetir victoria para consolidarse al frente del circuito. No obstante, no lo tendrán nada fácil, puesto que para hacerlo deberán batir a grandes nombres como Iván Portolés, que no pudo estar en la primera prueba del certamen porque se encontraba disputando el Nacional de 10K, e Ilse Geldhof, campeona de la tercera edición del Nocturno de Orpesa.

Para que los participantes se sientan lo más cómodos posible a lo largo de la jornada y puedan disfrutar plenamente de la competición, los organizadores han ultimado todos los preparativos con el objetivo de ofrecer una experiencia lo más completa y confortable posible. Con esta finalidad, durante y después de la carrera se ponen varios servicios a disposición de los corredores: un doble avituallamiento, zona de masajes, vestuarios, duchas… De este modo, lo han previsto todo para sea una cita inolvidable.

LOS NIÑOS TAMBIÉN CORREN / No solo los adultos podrán disfrutar del 10K Nocturno Platges d’Orpesa, ya que tres horas y media antes de la competición, a las 19.00, tendrán lugar las carreras infantiles, en la que los niños participarán por edades y realizarán una prueba pensada para iniciarse en el running mientras se divierten haciendo deporte.

Todas las pancartas y señalizaciones ya se encuentran distribuidas por el recorrido, estando el arco de meta en el mismo lugar que el año pasado, junto a la oficina de turismo de la playa de la Concha, centro neurálgico de la carrera. De este modo, las calles de la ciudad ya respiran el ambiente previo de una cita deportiva especial, puesto que quedan tan solo unas horas para que arranque una de las pruebas más esperadas y exitosas.