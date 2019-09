Osaka pone fin con el sueño de Gauff

Ejerciendo de número 1 mundial. Naomi Osaka se impuso de forma contundente a la emergente estrella estadounidense Cori 'Coco' Gauff por 6-4 y 6-0 en el Abierto de EEUU. Desde el primer punto hasta el último la tenista japonesa estuvo concentrada para salir vencedora de la central Athur Ashe en la que hace un año protagonizó la gran sorpresa al vencer en la final a Serena Williams. Entonces ella tuvo el apoyo de las 24.000 personas que estaban en la pista durante el partido y, especialmente, tras el comportamiento de la exnúmero 1 mundial que no aceptó con deportividad su derrota por una decisión del juez de silla mientras. Este sábado Osaka sabía al entrar en la central que las gradas no iban a ayudarla. En esta ocasión el público estaba con esa quinceañera que ha irrumpido en el circuito con una fuerza espectacular desde que venció a Venus Williams yalcanzó los octavos de final de Wimbledon cayendo ante la que sería campeona, Simona Halep.

Osaka, de 21 años, le dio una lección de tenis a su joven rival en la pista, pero después emocionó y se ganó el corazón de los aficionados por su comportamiento con Gauff a la que se acercó a consolar tras el partido y animó mientras la joven tenista lloraba desconsolada tras la derrota. "Has triunfado, no te dejes llevar por las emociones, vénte conmigo y demos las dos juntas las declaraciones", le alentó Osaka a Gauff. "Le dije que no al principio, porque sabía que iba a llorar todo el tiempo, pero ella me animó a hacerlo", admitió Gauff a la comentarista y extenista Mary Joe Fernández. "Naomi ha estado increíble. Ha sido tan dulce conmigo, voy a aprender mucho de este partido", dijo Gauff.

EL RECONOCIMIENTO

La número 1 mundial y campeona del torneo tampoco pudo dejar de emocionarse tras un partido tan especial ante una jugadora que conoce desde jóven porque ambas viven en Florida, en Boca Ratón, Osaka y en Delray Beach, Gauff. "Recuerdo que solía verlos entrenar en el mismo lugar que nosotros, y para mí, el hecho de que las dos lo hayamos logrado y todavía sigamos trabajando tan duro como podemos, es increíble. Coco eres genial", decía la japonesa que quiso felicitar a los padres de la joven tenista estadounidense y valorar su actuación en la pista. "Creo que Coco jugó increíble y yo no había estado tan concentrada desde que gané la final de Australia para poder vencerla esta noche", destacó recordando su triunfo en Melbourne a principios de año.

