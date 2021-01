Óscar Cano: "El Castellón necesita dos o tres refuerzos para salvarse"

El entrenador del Castellón, Óscar Cano, no podía ocultar su malestar tras la derrota de su equipo ante el líder Espanyol. Y no por estar enfadado con sus futbolistas, sino por la sensación de superioridad que exhibió el conjunto barcelonés, beneficiado de la falta de contundencia de la defensa orellut: «Asumimos que son mejores que nosotros, pero si encima no despejas los balones cuando están en tu área y concedes tantas facilidades a los delanteros, es todo mucho más fácil para ellos», afirmó.

Para Cano, la debilidad defensiva es un problema que viene achacando el Castellón a lo largo de la temporada y una nota a mejorar cuanto antes si se quiere conseguir la salvación: «Esta plantilla tiene muchas cosas buenas y también algunas carencias. Necesitamos acudir al mercado para reforzarnos con jugadores que marquen la diferencia en las dos áreas. Jugadores que nos hagan ser contundentes atrás y otros que nos ayuden a ser resolutivos arriba». Y añadió: «Sin jugar bien, hemos tenido una oportunidad muy clara para empatar que no se puede desaprovechar. Son detalles que te hacen ganar o perder puntos. Contra el Espanyol es un partido que la lógica dice que lo vas a perder, pero ha habido otros encuentros en los que esos mismos detalles también nos han quitado puntos», apuntó.

Con la derrota de ayer, el Castellón puso punto y final a una primera vuelta en la que el equipo ha ido de más a menos, acabando en penúltima posición con 19 puntos: «Me parece que hemos merecido cinco o seis puntos más y por tanto el balance que hago no es positivo. El equipo, salvo en dos o tres partidos, ha competido contra cualquiera y eso dice que si nos reforzamos con 2 o 3 futbolistas de calidad vamos a conseguir más puntos en la segunda vuelta». Y apostilló: «El equipo está a prueba de bombas y va a luchar por salvarse hasta el final».