Óscar Cano: «No venimos a tocar el violín, sino a ganar partidos»

Sentado en la mesa de la sala de prensa de Castalia junto a su valedor, el secretario técnico Àngel Dealbert, pero bajo la atenta mirada del máximo accionista José Miguel Garrido; el director deportivo, Juan Guerrero; el director general, Jordi Bruixola; y el responsable del área de Negocio, Pepe Mascarell, Óscar Cano no dejó indiferente a nadie en su presentación como nuevo entrenador del Castellón.

Dealbert, en la introducción, asumió la paternidad de esta arriesgada elección: «Personalmente, ha sido una decisión muy importante para mí. Creo en él, muchísimo: estoy convencido de que nos sacará de esta situación, pienso firmemente en que es el entrenador que necesitamos ahora mismo», añadió. «Óscar, eres la persona adecuada», reforzó.

Después, Cano tomó la palabra para hilar un discurso inédito en Castalia, rupturista, sobre todo viniendo de donde se viene. «No ha sido una elección difícil. Tengo la posibilidad de no tener que buscar trabajo, porque tengo propuestas de renovación para estar en un país [Catar] en unas condiciones inmejorables; y por mi formación de entrenadores en muchos países del mundo, lo que me proporcionaba más dinero que el hecho de ser entrenador», recalcó. «Pero soy una persona de retos», matizó el granadino.

Como no podía ser de otra forma, hizo gala de un optimista exacerbado: «Vamos a salir de ahí, no porque haya venido el mesías, sino porque tenemos plantilla». «El Castellón, con esta ciudad y organización, 13.000 personas en el campo..., es un club grande», incidió. «No suelo tener esta cara de cansancio, pero no he dormido por la envergadura del proyecto», descubrió.

SITUACIÓN ‘IDEAL’ // Cano insistió en que las circunstancias del Castellón no son tan malas como pinta la clasificación, penúltimo a cuatro puntos de la salvación. Así, considera que la situación «es la mejor que se puede encontrar un entrenador». «¿Se puede estar peor? Hemos tocado fondo, yo el primero, porque ya formo parte del barco», afirmó.

Para Cano, la prioridad es «buscar todo lo bueno que tienen escondido estos futbolistas». «Cuando he visto las taquillas, he pensado: ¡joder, con estos jugadores se pueden hacer cosas!», soltó con naturalidad. Porque Cano defiende a su vestuario: «Solo pido que protejamos el mejor bien del club, los jugadores, que deben de tener la suficiente confianza para sacarnos de esta situación». «No voy a dar mensajes que sometan a más estrés a las cabezas de los jugadores. Os pido que los excluyáis: si fallan un gol bajo palos, el culpable soy yo», desarrolló. «Así se van a soltar y empezaremos a verlos con otros ojos», deseó.

Incidió también en la carga psicológica de sus hombres: «Me he encontrado a gente en una situación de inseguridad, pero ¡hay que ver cómo entrenan estos cabrones, con esa autoexigencia!». «Ya es una piedra de arranque considerable», opinó el andaluz.

Guardiolista, amante del juego posicional y del 4-3-3, mostró cierta flexibilidad y habló bien del Betis. «No tengo la plantilla del Barça, pero no vamos a jugar a algo en lo que no crea, porque al futbolista le estaré diciendo que es más malo de lo que es», dijo. «No venimos a tocar el violín, sino a ganar partidos», recalcó. «Acentuaremos lo que se hace bien; y que la gente llegue al campo rival de forma más diáfana, que no solo sea un juego de intuición, de ver donde cae la pelota», deslizó, a modo de pincelada.

Cano, por ahora, aparca el mercado de invierno. «No he dicho que no necesite refuerzos, sino que [los jugadores] tienen que dar lo mejor de sí mismos», reseñó. «No detecto ninguna carencia, porque llevo un día: vengo a detectar virtudes, y a potenciarlas», manifestó. «El proyecto en sí marca que debemos ponernos metas más ambiciosas, teniendo en cuenta el horizonte de este club, que es estar en otra categoría: con el potencial y lo que pueda venir, si somos capaces de fusionarlo bien, podremos optar a otra cosa», destacó Cano.