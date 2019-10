Pablo de Borriol jugarà les semifinals de l'Autonòmic d'escala i corda

Els tres jugadors provincials participants en Primera categoria de la 10ª edició del Campionat Autonòmic d’Escala i Corda Individual, Trofeu Generalitat Valenciana, estan en semifinals.

En el cas de Pablo de Borriol, que juga en aquesta competició pel Club Pilotari de Castelló, va guanyar-se la seua plaça en semifinals de Primera A després de derrotar a Mario de Riba-roja.

Els dos pilotaris van jugar una gran partida, on es varen disputar tots els jocs possibles, quedant el marcador final 60 per 55 favorable al borriolenc, que ara esperarà rival per a les semifinals.

En la Primera B Juan Carlos d’Almenara va passar a les semifinals al retirar-se per lesió el seu rival, el campió de frontó Alejandro de Paterna, i es creuarà en semifinals amb Pasqual, jugador de la Pobla de Vallbona que és l’actual campió del torneig.

DIEGO D'ONDA, PERD PERÒ PASSA A SEMIFINALS

Precisament, el del Camp de Túria —Pasqual de la Pobla— va derrotar al jove Diego López d’Onda, pero el jugador ondenc ha aconseguit entrar en semifinals, al ser el millor dels derrotats en les eliminatòries de quarts de final.

El rival de Diego serà altre jove, en aquest cas el també prometedor Edu del club de Riba-roja.

Les partides d’anada de les semifinals de Primera B tindran lloc el pròxim diumenge dia 13 en el Trinquet de Borriol, en un gran matí de pilota.

TERCERA CATEGORIA

En la categoria de bronze, en Tercera, és Rubén de Xilxes el que ha aconseguit passar a les semifinals, després de derrotar a Joan de Genovès en les dues partides de quarts, i ara es jugarà disputar la final amb Jesús, del Club Pilotari de Faura, un dels favorits al triomf en aquesta categoria.

VETERANS, AMB DOS SEMIFINALISTES

Pel que fa a la categoria de Veterans queden en competició dos provincials. Per una banda, Pedro d’Onda, que s’enfrontarà en semifinals a Campos de Riba-roja; i per l’altra José Luis, també d’Onda, que ho farà amb Enrique de la Pobla de Vallbona.