Pablo Fornals pone otra marcha a una España atascada ante Bosnia

En un día marcado por la decepción de quedarse fuera de la final a cuatro en Portugal de la Liga de Naciones, la selección española de Luis Enrique abrió una puerta a la esperanza con la entrada de caras nuevas en la Roja. Y entre ellas estaba la del castellonense Pablo Fornals (22 años). En realidad, no fue su bautismo con la absoluta, pues el 29 de mayo del 2016, frente a Bosnia-Herzegovina, ya fue reclutado por Vicente del Bosque para el amistoso en Saint Gallent (Suiza) preparatorio de la Eurocopa. Fue el premio para una temporada redonda, que empezó en el filial del Málaga en Tercera, debutó en Primera en el Bernabéu frente al Madrid y acabó como internacional.

Anoche no desaprovechó la oportunidad y demostró que tiene condiciones para ser uno de los fijos. Saltó al terreno de juego por Ceballos en la segunda parte (min. 64) y puso otra marcha al juego de la Roja, que cerró el 2018 con un triste triunfo ante Bosnia. Brais Méndez, uno de los debutantes, selló la victoria de una selección alicaída que ya conocía su desgraciado destino en la competición con el éxito inglés en el duelo en Wembley.

España ya no domina el planeta futbolístico como años atrás. Es solo una buena selección que pelea por volver a estar entre las mejores con una complicada regeneración. «Luis Enrique tiene toda nuestra confianza. Se está viendo una generación nueva que intenta hacerse sitio. Nos hubiera encantado estar en la final four, pero no dependíamos de nosotros. Miramos hacia el futuro», reflexionó Luis Rubiales, el hombre que confió en el asturiano como arquitecto de la nueva Roja.

LESIÓN DE JONNY // La pachanga de ayer dejó una mala noticia, con la lesión del ligamento de la rodilla del lateral derecho del Celta Jonny, que hace presagiar una larga ausencia de los terrenos de juego. De Gea se quedó en el banquillo y dejó su sitio a Kepa, que a los 25 segundos ya hizo su primera parada. Mario Hermoso, el prometedor central del Espanyol, se estrenó como titular. Brais, el autor del gol (m. 78), y Pau también debutaron en un combinado gris que solo mejoró en el tramo final con buenos detalles de Fornals. El jugador del Villarreal mostró descaro y decisión. Se permitió un sombrero sobre un jugador bosnio que apunto estuvo de acabar en gol tras conexión con Isco, pero optó por la fuerza en lugar de la precisión y el balón no cogió puerta. Morata, que lleva un año sin marcar con la selección, personalizó como nadie la gris imagen. El punta del Chelsea falló un gol a portería vacía poco antes de ser sustituido por Rodrigo.

La competición de verdad retornará en marzo con el inicio de la fase de clasificación para la Eurocopa, que se sorteará el próximo 2 de diciembre en Dublín.