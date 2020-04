El Dia de l’Esport no se detiene y ayer se celebró con toda su fuerza en los hogares de Castellón y de la Comunitat Valenciana. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus, impidió que la tradicional conmemoración de este día no pudiera llevarse a cabo en los centros educativos. Sin embargo, eso no fue obstáculo para que miles de niños disfrutaran de un día de deporte, con la novedad de que esta edición se ha llevado a cabo en familia.

Muchos hogares de la provincia de Castellón, a la misma hora que en el resto de la Comunitat Valenciana, se vieron inundados por el espíritu deportivo y saludable de esta jornada. La Fundación Trinidad Alfonso y la Conselleria de Educación, Cultura y Deporte decidieron adaptar el formato a la actual situación para evitar su suspensión y para promover que todos los niños, niñas y jóvenes de la Comunitat Valenciana siguieran haciendo deporte a lo largo de la jornada de ayer.

familia involucrada // El resultado no pudo ser más positivo y el Dia de l’Esport 2020 consiguió que, además de los propios niños y niñas, se sumaran también sus familiares, de manera que la involucración en la planificación, ejecución y celebración de esta jornada fue todavía mucha mayor de la habitual.

Además, la acción amplió su espectro y no se centró únicamente en el ejercicio físico, sino que las familias mostraron sus hábitos saludables en diferentes momentos del día, como el desayuno, el almuerzo...

Este año fueron casi 750 los colegios de las provincias de Castellón, Valencia y Alicante los que habían confirmado su participación, y todos ellos recibirán, igualmente, el premio estipulado, que en este 2020 consistía en un pack de material deportivo valorado en 120 euros, o que la Fundación Trinidad Alfonso empleara ese dinero en realizar una donación a al proyecto solidario Deporte Juntos de la asociación Cooperación Internacional.