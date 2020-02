Paliza y superpolémica

No hubo partido. Ni tan siquiera final. No se habían jugado ni 10 minutos y el Barça ya tenía la Supercopa de España femenina en sus manos gracias a los goles de Marta Torrejón (m. 5) y Alexia Putellas (m. 7). A partir de ahí, el pulso con la Real Sociedad se convirtió en un inacabable monólogo culé, dejando al término de los primeros 45 minutos un impactante marcador en Salamanca: 0-6. Acabado el encuentro, más duro resultó aún para el conjunto donostiarra (1-10), lo que dio el primer título de la temporada para las azulgranas. No ganaba un trofeo el Barcelona desde la Copa de la Reina (2018) cuando se impuso al Atlético (1-0). Sin embargo, En El Helmántico aplastó a la Real, generando una discusión sobre la diferencia de potencial entre ambos equipos.

Protesta por el convenio

Tuvo de todo la final. Empezó el partido con las 22 futbolistas inmóviles. Era un contundente gesto de protesta para reinvidicar sus derechos con la firma de un convenio colectivo que todavía no se ha resuelto. Incluso, antes de recibir el Barcelona el trofeo de la Supercopa hubo una sonora pitada del público de Salamanca a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, uno de los protagonistas que sigue sin concretar ese acuerdo tan necesario para el fútbol femenino. El partido se detuvo los primeros 30 segundos con las jugadoras de ambos equipos de brazos cruzados en protesta por la falta de acuerdo.

Cuando Marta Huerta de Aza, la colegiada, dio el pitido inicial, nadie se movió en el césped, conscientes ellas de que ese gesto tendría más repercusión en una final de Supercopa. Luego, el Barça se reinvidicó con una exhibición ofensiva que dejó sin respuesta alguna a una asustada Real. Se le queda pequeña la Liga a las azulgranas en la que ya saca nueve puntos de diferencia al Atlético, el segundo clasificado. Y se le quedó pequeña la Supercopa. Al equipo de Lluís Cortés, que se tomó la final tan en serio que podría haber recogido ya el trofeo en el descanso.

Quejas donostiarras

«La Federación tendrá que valorar si quería esto, que la única opción fuera que ganara el Barça y que sufriéramos esta humillación», se quejó Gonzalo Arconada, el técnico de la Real Sociedad, tras tan apabullante derrota. «Todos los equipos sentimos que no podemos competir contra el Barça», añadió luego el entrenador vasco, recordando luego que «hay que reflexionar que hay muchas jugadoras extranjeras y la mayoría de nacionales están en el banquillo». Fue, sin embargo, una jugadora de Mataró, Marta Torrejón, la estrella de la mañana firmando cuatro goles. «Todos los clubs hacen la apuesta en el femenino que ellos quieren hacer, el tanto por ciento respecto al masculino es muy pequeño», replicó Lluís Cortés, el técnico azulgrana.