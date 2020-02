Pañolada y gritos de "Bartomeu dimisión" antes de iniciarse el Barça-Eibar

El encuentro entre el Barça-Eibar ha comenzado con una intensa pañolada contra Josep Maria Bartomeu y gritos de "dimisión". Era el escenario temido por la junta en particular por el presidente azulgrana, que entró en el palco con una sonrisa que se le agrió enseguida.

Hacía años que no se veían escenas como la vivida esta tarde en el Camp Nou. La pañolada y los gritos de "Bartomeu dimisión" han irrumpido en un par de ocasiones antes del pitido inicial, que se ha demorado por problemas de sonido con el VAR y ha facilitado una segunda ronda de gritos contra el mandatario azulgrana.

El partido llega el día después de una reunión no oficial en Sant Just de toda la directiva que comenzó muy tensa y se fue relajando a medida que Bartomeu aceptó medidas relevantes como una auditoría de los contratos que no han pasado por la comisión delegada y la suspensión de empleo y sueldo a su mano derecha, Jaume Masferrer. Todo por culpa de la crisis digital que ha marcado la actualidad azulgrana en los últimos días.

Desde las redes sociales se había hecho un llamamiento a protestar contra Bartomeu y varios aficionados se han presentado con carteles reclamando su dimisión, manifestados después con gritos muy audibles y amplios.