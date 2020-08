Parejo: "Llego al Villarreal para luchar por títulos y por jugar la Champions"

El Villarreal CF ha presentado, de la mano de su presidente, Fernando Roig, a un crack de primer nivel, el centrocampista Dani Parejo, que llega procedente del Valencia CF, con la carta de libertad bajo el brazo y que ha firmado por el Submarino por las cuatro próximas temporadas.

El Estadio de la Cerámica ha sido el lugar escogido para presentar al excapitán del conjunto valencianista, donde en un primer momento ha comparecido Fernando Roig, quien no ha querido entrar en debates y guerras territoriales con la competencia deportiva con el Valencia CF.

Estas son las impresiones de Fernando Roig:

Las principales sensaciones de Dani Parejo en su presentación con el Villarreal:

FELIZ CON SU NUEVO DESTINO Y SU NUEVO CLUB. "Es un orgullo estar aquí y formar parte de la familia del Villarreal. Todo el mundo, jugadores que ya no están aquí y que son amigos míos, me ha hablado del trato del futbolistas y que voy a estar a gusto".

APLAUDE EL ESFUERZO DEL VILLARREAL. El club está haciendo un gran esfuerzo, no solo conmigo, sino con todos, está haciendo un gran proyecto, con un entrenador que ha conseguido muchos títulos. Cada vez que he visto está camiseta y estos colores lo voy a dar todo, me tienen a su disposición en cualquier ámbito. Soy un chico abierto y sincero, que voy de cara. Tengo muchas ganas e ilusión, creo que vamos a hacer un gran año".

CONOCE A LA ACTUAL PLANTILLA AMARILLA. "He coincidido con varios jugadores en otra etapa en mi vida, en otro club. Conozco a muchos más jugadores con los que he jugado y los que tengo mucha amistad, de haber coincidido incluso en la selección. Tenemos una gran plantilla".

ORGULLOSO DE SU PASADO. "Estoy aquí para hablar del Villarreal. Estoy orgulloso de mi pasado, pero sería una falta de respeto para mí hablar de otras coasas, me preocupa el presente y el futuro... y principalmente prepararme para una temporada ilusionante".

ASUME EL LIDERAZGO TRAS LA MARCHA DE BRUNO. "Es una responsabilidad que hay que afrontar, nunca me escondo, soy participativo, me gusta llevar el tempo de partido. Me ha traído hasta aquí el descaro, no voy a cambiar. Si me compara con Bruno y Senna, es un orgullo y un reto, no son futbolistas cualquiera".

AMBICIOSO, QUIERE TÍTULOS. "El fútbol cada día es más difícil. Si tienes buena plantilla y conseguimos ser realmente un equipo, eso es lo que ganan títulos, no las individualidades. El Villarreal siempre ha mostrado que es un grande de España, no es casualidad que muchos de ellos sean internacionales. Vengo a luchar por títulos y por jugar la Champions, ojalá este año podamos ganar el primer título".