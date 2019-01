Partido trampa para el Bisontes en Tenerife

Firmar un inicio de segunda vuelta similar al de Liga y sumar seis puntos de seis. Este es el objetivo que se ha marcado el Bisontes Castellón para el desplazamiento a La Orotava, donde juega sus partidos el Dimurol Tenerife, y que será su rival en el partido de esta tarde (19.00 horas).

A priori, los tres puntos deberían volar hacia la capital de la Plana, ya que los canarios marchan colistas y todavía no saben lo que es puntuar. Su casillero marca cero, tras haber caído en todos los encuentros que ha disputado, un total de 16. Sus registros tampoco son nada buenos en otras facetas y solo ha marcado 17 tantos, mientras que ha recibido la friolera de 84.

Unos números que dan como claro favorito a los azulones, que de ganar podrían recortar la distancia con los puestos de play-off de ascenso, además de sellar de forma virtual la permanencia, primer objetivo del club.

Pero en el Bisontes no se fían de un equipo en la que sus jugadores no tienen nada que perder y mucho que ganar, al no jugarse nada, y que no tiene presión alguna, con un descenso que sin ser matemático tienen ya asumido hasta los propios miembros del Dimurol Tenerife.

Y los jugadores que entrena Manolín no deben relajarse, ya que los canarios vienen de perder 4-0 en la pista de ElPozo Ciudad de Murcia, pero el choque se decidió en los últimos nueve minutos, a los que se llegó con el empate inicial. Además, Ruymán Cabello podrá contar con Kevin Yanes, que ya tiene el alta médica tras estar dos meses fuera de las pistas por una lesión.

Retransmisión del partido / El choque, que se disputará en el pabellón Quiquirá de La Orotava, será televisado en directo a través de la plataforma televisiva on-line de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) y podrá seguirse en el link www.lnfsdirecto.com, por lo que los aficionados azulones lo podrán seguir desde sus casas.