El paseo de la fama 'groguet'

El paseo de la fama de Hollywood es una acera a lo largo de Hollywood Boulevard y Vine Street en cuyo suelo están colocadas más de dos mil estrellas con los nombres de celebridades del mundo del cine, la televisión, el teatro, la música o la radio. Madrid cuenta con el suyo particular en un tramo de la calle Martín de los Heros, situada en el barrio de Argüelles, en el que se rinde homenaje a los actores y cineastas más destacados del cine español. Y, desde ayer sábado, el Villarreal CF tiene el suyo propio, bautizado con el nombre de Passeig Groc.

En este caso, el club de la Plana Baixa no rinde homenaje a los actores y actrices más destacadas, sino a sus jugadores más emblemáticos, aquellos que se han convertido o se convirtieron en iconos para la afición por sus trayectorias y por todo lo que representan. Como no podía ser de otra forma, y tal y como se anunció tras la última jornada de LaLiga 2019/20, los primeros que ya lucen en las paredes de la fachada de la grada de Tribuna del Estadio de la Cerámica en este particular paseo de la fama groguet son los emblemáticos Bruno Soriano y Santi Cazorla.

«Este lugar va a servir para homenajear a los jugadores importantes que han pasado por el Villarreal y no se podía empezar mejor que con los dos futbolistas más emblemáticos, como han sido Santi Cazorla, que ha estado aquí nueve temporadas, y Bruno Soriano, que ha estado toda su carrera deportiva en nuestro club», explicó el presidente del Villarreal, Fernando Roig.

Caluroso homenaje

El centrocampista de Artana fue el encargado de destapar el azulejo con su imagen al tiempo que recibía un caluroso aplauso por parte del consejo de administración del club; otras personalidades vinculadas a la entidad amarilla; el alcalde de Vila-real, José Benlloch; y el presidente de la Agrupació de Penyes del Villarreal, Javier Pérez, así como un grupo de aficionados, familiares y amigos que se dieron cita ayer en las inmediaciones del estadio para arropar al futbolista, quien recientemente ha anunciado su retirada del fútbol tras unos años de mucho sufrimiento por las lesiones sufridas.

«El Villarreal me lo ha dado todo, estoy muy orgulloso y se lo debo todo, pero he considerado que ya era momento de retirarme», comenzó diciendo Bruno, al tiempo que añadió que «es un gran honor poder estar en este paseo y un detalle espectacular. Va a ser muy especial poder venir al fútbol, venir al campo y poder ver mi foto junto a la de Santi».

Todas las leyendas

La idea del Villarreal es la de ir incorporando las imágenes impresas en azulejos de otros jugadores considerados leyendas en próximas fechas para ir completando este nuevo espacio que se puede visitar en cualquier momento y que está ubicado junto a la puerta 0. «En el Estadio de la Cerámica tendremos esas piezas de cerámica para representar a todos los jugadores del Villarreal que puedan entrar en este paseo», insistió Fernando Roig.

El que no pudo asistir a la inauguración por problemas de agenda fue Santi Cazorla, quien a buen seguro visitará su fotografía en cuanto pueda. En su lugar, el encargado de desvelar cómo había quedado el azulejo con su imagen fue el alcalde del municipio, José Benlloch. «Tanto Bruno como Cazorla son ejemplos de lo que queremos y siempre lo serán», explicó el primer edil, quien una vez más resaltó el papel que realiza el Villarreal en la promoción y el crecimiento de la ciudad.

Tras el acto de inauguración, los presentes quisieron inmortalizar el momento junto al gran protagonista de la jornada y se fotografiaron con Bruno bajo la imagen del capitán groguet, quien dice adiós al fútbol siendo el jugador con más partidos oficiales con la elástica amarilla, con un total de 425 choques, 31 goles y habiendo repartido 25 asistencias.