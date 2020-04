Pau: «Espero que Cazorla siga en el equipo la próxima temporada»

Santi Cazorla es uno de los tres jugadores del primer equipo del Villarreal que acaba contrato el próximo 30 de junio (los otros dos son Bruno y Barbosa) y, por el momento, no ha decidido su futuro. Elogios y ánimos no le faltan para que pueda seguir vinculado al Submarino alguna temporada más y el último en enviárselos es Pau Franciscto Torres, quien reconoce que espera que el asturiano «siga en el equipo la próxima temporada», al tiempo que desea que esté en la Eurocopa con la selección y no se ve afectado por el aplazamiento de la competición por la crisis del coronavirus.

«Creo que ha tenido mala suerte, por cómo estaba haciendo las cosas y por lo que podía hacer en la Eurocopa de este verano. Es una pena que se pueda quedar sin ella por esto, aunque espero que esté con nosotros la próxima temporada y que pueda tener la opción de poder ir entonces», dijo el futbolista vila-realense en la sesión Fútbol en casa, organizada por la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV).

Sobre la posibilidad de volver a entrenar, aunque sea en solitario, y retomar LaLiga, el canterano amarillo muestra su deseo de que se pueda concluir el campeonato y comenta que todos esperan «ver la decisión y, si se puede, que sea en breve», destaca sobre el retorno a la actividad.