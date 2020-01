Pau Gasol: "Era mi hermano mayor, no puedo creerlo"

Pau Gasol mantenía una firme amistad con Kobe Bryant. A su lado, y en los Lakers, cumplió el sueño de jugar junto a uno de los jugadores más fantásticos que ha dado la NBA en toda su historia. Por eso, este domingo ha tardado en reaccionar a la muerte de su amigo, porque, seguramente, y tal como ha afirmado en el twitt que ha redactado, no se lo quería creer y no deseaba que la noticia del fallecimiento se confirmase.

"Más allá de la devastación ... mi hermano mayor ... No puedo, simplemente no puedo creerlo", ha escrito el jugador catalán en su cuenta de Twitter. Y es que la relación entre ambos iba de lejos.

Beyond devastated... my big brother... I can’t, I just can’t believe it — Pau Gasol (@paugasol) January 26, 2020

Pau Gasol escribió el 13 de abril del 2016 para Sports Illustrated una carta de despedida de Kobe Bryant, horas antes de que la estrella de los Angeles Lakers jugase su último partido en la NBA tras 20 temporada en activo. Por aquella época el jugador catalán era pívot de los Bulls y le dedicó un texto lleno de sentimiento. Gasol jugó en los Lakers entre los años 2007 y 2014. Este es el texto que le dedicó a su amigo:

La carta

"En mi primer día con los Lakers, me encontré con el equipo en el Ritz en Washington D.C. y a las 1.30 de la mañana alguien llamó a mi puerta. Así es como descubrí que Kobe no duerme mucho. Me senté en la cama, creo, y él se sentó en la mesa al lado de la televisión. Me dio la bienvenida al equipo y me dijo que era el momento. Era el momento de ganar. Él sentía que yo podría llevarlo a la cima de nuevo y quería asegurarse que yo lo supiera. 'Esta es nuestra oportunidad', dijo. Para mí ese encuentro tuvo mucho significado.

Éramos una combinación perfecta

Gran parte del triángulo ofensivo se basa en la lectura y en entenderse el uno con el otro. Yo entendía el juego. Era muy meticuloso con ello. Y creo que él lo apreciaba. Era aire nuevo. Nuestra relación encajó desde el principio. Ambos sabíamos que necesitábamos el uno del otro para triunfar.

Formas de motivar

Hay muchos partidos en la NBA, esto provoca que sea fácil dejarse llevar. Él nos mantenía a todos a raya. En los entrenamientos retaba a la gente. Hablaba mal a los demás. Esto no lo aguanta todo el mundo. Algunos jugadores no pueden con esto, pero a mí no me importaba. Era su forma de motivarnos y empujarnos a que diéramos más. Es fácil acomodarse. Él se aseguraba de que nadie lo hiciera. Él nos mantenía a todos a raya. En los entrenamientos retaba a la gente. Hablaba mal a los demás. Esto no lo aguanta todo el mundo.

Tras perder el sexto partido ante los Celtics en las finales del 2008, no hablamos mucho sobre el tema. Fue momento de digerir lo que había pasado y del por qué nos habíamos quedado cortos y dejar que ese fuego nos empezara a quemar por dentro. Llegamos a la temporada siguiente con una actitud diferente, con un enfoque más fuerte, más agresivo y más determinado. Creo que fue el motivo por el que ganamos los dos siguientes títulos.

Si juegas con él, ves cada día un ejemplo real de por qué los grandes son grandes. No es por casualidad. Es una obsesión por alcanzar un nivel y permanecer en ese nivel. La dedicación y el compromiso son algo único. Esto es muy difícil de encontrar. Él me inspiró a ser mejor y a ver el juego de una forma más detallada.

Ganamos a los Magic en las finales del 2008 y todo el mundo estaba feliz, pero fue diferente para él. Tenía un significado especial. El baloncesto era su vida y ganar su devoción. No estoy diciendo que su familia no lo fuera, ya que lo significan todo para él, pero el baloncesto lo llevaba dentro.

Como un hermano mayor

En la época del traspaso de Chris Paul, en el que yo iba a formar parte pero fue cancelado en diciembre del 2011, Kobe actuó como un hermano mayor, dando la cara. En un momento dado le dijo a los Lakers: 'Si vais a traspasarlo, haced lo que tengáis que hacer y traspasarlo. Si no lo traspasáis, dejadle jugar tranquilo'.

Nosotros no quedábamos mucho fuera de las canchas, pero en la época final tuvimos bastantes encuentros para comer y recordar muchas cosas. Cuando yo estaba decidiendo si salir o no de los Lakers en 2014, vino a mi casa en Redondo Beach. Me dijo que quería que me quedara en Los Ángeles y que peleara con él y terminásemos nuestras carreras juntos. Esas fueron sus palabras. Le dije que estaba en un momento en el que necesitaba un cambio en mi corazón. Necesitaba un cambio de aires. Decirle: 'He decido no jugar contigo' fue una de las cosas más duras que he hecho en mi vida.

Lo echo de menos

Lo echo de menos. Echo de menos su presencia. Echo de menos su actitud. Haber estado junto a Kobe ha tenido un impacto en mi vida. Firmé con los Bulls porque quería tener opciones de ganar otro título. Pero eso no ha sido posible. Lo echo de menos. Echo de menos su presencia. Echo de menos su actitud. No muchos jugadores la tienen.

El 'Cisne Blanco', el 'Cisne Negro', todas esas cosas no me molestaban. No me frustraron. Me demostró que yo le importaba. Fue un amor duro. Él me retaba porque esperaba más de mí. Cuando alguien te desafía quiere decir que se preocupa por ti. Cuando te ignoran es que no les importas. Ahí es cuando te tienes que preocupar.

Extender mi carrera

Quizá soy un mimado porque sérlo que es sentir la victoria y me encanta esa sensación. Me cambia el humor. Me afecta. Creo que ganando extenderé mi carrera y me motivará a hacer más. Haber estado junto a Kobe ha tenido un impacto en mi vida. Voy a ser agente libre este verano y ahora pienso sobre ello. Quiero aprovechar los años que me quedan. Quiero formar parte de algo especial de nuevo".