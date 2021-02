Pau Gasol vuelve al Barça

Pau Gasol volverá al Barça. A sus 40 años y 20 después de dejar el Palau para poner rumbo a la NBA, el pívot de Sant Boi vestirá de nuevo de azulgrana. Desde que el Barça se desprendió de Tomic en verano y él se quedó sin equipo, se empezó a fabular con la operación retorno que finalmente ha cristalizado una vez las condiciones físicas y económicas del jugador lo han hecho posible. Podrá jugar tanto en la Liga como en la Euroliga ya que el plazo de inscripción en la competición europea para jugadores que no hayan disputado un torneo continental termina el 24 de febrero.

Cada semana más fuerte y con mejores sensaciones!



Every week feeling better and stronger! 🙌🏼🏀🔥 pic.twitter.com/4pAkvMigHQ