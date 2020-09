Pau como gran alivio a los males en defensa del Villarreal

El Villarreal CF ha escrito un punto y aparte. El más importante de todos. De la pretemporada, que ha dejado, tal vez, alguna duda de más, a la competición, a la vuelta de la esquina ya en este extraño verano. A la lucha por los puntos, que penalizará más esos errores que han marcado los resultados (y los amistosos) de pretemporada, con las remontadas sufridas en contra en sus ensayos frente a Tenerife, Valencia y Levante.

Regresa Pau Francisco Torres, después de dos impecables actuaciones con la selección española, siendo de los pocos, de los poquitos, que ha disputado enteros los compromisos contra Alemania y Ucrania, de la Liga de Naciones de la UEFA. Si alguien vio en el mal día que el canterano tuvo contra los canarios, en los que no estuvo bien en los tres tantos chicharreros (incluido uno en propia puerta), nada que sendos encuentros internacionales (uno de ellos, contra la Mannschaft) para disipar dudas. El próximo domingo a las 18.30 horas, el canterano está listo para formar el eje de la retaguardia con Raúl Albiol, cuando LaLiga alce el telón ante el Huesca.

Se esperaba algo más del Submarino en esta pretemporada pero, al final, por mucho que queden los resultados, lo cierto es que los encuentros disputados hasta la fecha no dan ni quitan puntos. No obstante, esa permeabilidad defensiva ha deslucido el buen comportamiento, en líneas generales, de un equipo llamado a tratar de mejorar el quinto puesto en Primera, así como luchar abiertamente por las finales de Copa del Rey y Europa League, después del importante desembolso.



EL PRIMER ONCE

Parece bastante definida la primera alineación de Unai Emery. Dos incógnitas como mucho: el acompañante de Dani Parejo en la sala de máquinas y uno de los dos extremos.

Si Takekusa Kubo, Moi Gómez y Samu Chukwueze, de entrada, parecían disputarse los dos costados del Villarreal, las buenas actuaciones del nigeriano han dejado al alicantino y al japonés porfiando por la otra plaza, con una ligera ventaja para el jugador cedido por el Real Madrid. En el eje, el excapitán del Valencia podría tener a su lado a Vicente Iborra en vez de a Francis Coquelin. Las demás demarcaciones no admiten demasiada discusión en el debut ante los altoaragoneses.

Es decir, Sergio Asenjo bajo palos, con Rubén Peña y Alfonso Pedraza en los carriles (por la posible grave lesión de Alberto Moreno), más Pau y Albiol; por delante, en el 4-4-2, Chukwueze y Kubo por fuera, más Parejo e Iborra por dentro; y arriba, Paco Alcácer y Gerard Moreno, quien también disfrutó de minutos en la goleada de la Roja a Ucrania (4-0).



MÁS AUSENCIAS

El capítulo de bajas se completa, además del lateral izquierdo sevillano, con Ramiro Funes Mori, quien desde ayer ya tiene al alta médica, pero que no juega desde antes del confinamiento. Circunstancias muy similares a las de Carlos Bacca, después de una pretemporada marcada, sin duda, por el importante percance de Alberto Moreno quien, a falta de un último diagnóstico, se perdería los seis próximos meses de competición.