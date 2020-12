Pau: "Me siento muy feliz en el equipo de mi pueblo y aún tengo que mejorar en el Villarreal"

Pau Francisco Torres es uno de los futbolistas mas analizados del fútbol europeo. Algunos se preguntan de dónde ha salido este espigado defensa central que tiene el talento de un centrocampista organizador de cualquier grande de una de las principales ligas europeas.

Mientras las secretarías técnicas le incluyen en sus listas de futuro y valoran la inversión económica que tendrían que efectuar para sacarlo del Villarreal, Pau sigue yendo de compras a la carnicería o a la panadería de su pueblo como un chico mas de su edad que le hace los recados a su familia. Como dice el estribillo de una de las canciones de Julio Iglesias, la vida sigue igual para Pau. «Tengo contrato con el Villarreal, estoy contento por estar en mi pueblo. Me siento muy feliz y lo que quiero es seguir trabajando y creciendo en mi club, ya que me queda mucho por mejorar y queda tiempo por delante», apunta cuando se le cuestiona por su futuro y el rumrum de Madrid, Barcelona, United… Si tiene que pasar, ya llegará es lo que pasa ahora mismo por la amueblada cabeza de un defensa que ha pasado en apenas un año de jugar cedido en Segunda a ser indiscutible en la Selección y en el Villarreal.

EL PARTIDO DEL QARABAG / La suspensión del partido intrascendente ante el Qarabag ha dejado la semana libre para preparar el encuentro ante el Betis de Pellegrini. El central groguet confiaba en que el partido ante los azeríes no se dispute, aunque los compromisos de televisión pudieran obligar a que se jugara, aunque el Qarabag preferiría no hacerlo…y el Villarreal posiblemente tampoco. «Estamos a la espera y no sabemos qué decidirá la UEFA, pero la verdad es que por situación y calendario sería mejor no jugar», afirmaba Pau. «Pensamos que no se va a jugar por las fechas y por la situación del grupo, hemos hecho el trabajo y ahora nos centramos en el partido con el Betis», añadía al respecto.

El Villarreal acumula 14 partidos sin conocer la derrota. Es la lectura positiva, pero en el seno de la plantilla también se efectúa otra que apunta a tres encuentros sin ganar: «Aplazar este partido nos permite pensar en el Betis, un rival muy difícil al que llegamos tras tres empates, y queremos volver a ganar. Lo bueno es que nos permite una semana limpia, lo que no teníamos hace tiempo».

«El Betis posee mucha calidad arriba y quiere la posesión. Estamos mentalizados con la idea de volver a ganar, aunque fuera de casa no es fácil», analizaba. Una de las claves de la buena trayectoria es la fiabilidad en defensa: «Si mantienes la portería a cero, es mas fácil sumar buenos resultados». Por el contrario, el balance ofensivo no había estado a la altura del Villarreal. «Es verdad que no tuvimos tantas ocasiones, pero no recuerdo que el Madrid y la Real Sociedad tuvieran muchas. Con el Elche vimos a un equipo que vino a encerrarse y lo hizo bien. Nos costó generar peligro, por lo que debemos centrarnos en mejorar para superar a los rivales que vengan a encerrarse», concluyó.