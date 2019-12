Pau: "Tenemos que ganar un partido ya, lo necesitamos"

Cuando la necesidad planea sobre un equipo de fútbol, los protagonistas implicados, es decir, lo jugadores, son sabedores que lo único e imprescindible es ganar: como sea e incluso al precio que sea. La mala dinámica del Villarreal CF así lo refleja, un equipo de Javi Calleja que acumula cinco encuentros sin vencer y recibe el viernes en el Estadio de la Cerámica a otro conjunto en crisis, el Atlético de Madrid. El defensa amarillo Pau Francisco Torres no ocultó ayer que el equipo colchonero «nunca esta mal», dejando claro «no» estar de acuerdo «con las críticas que reciben los delanteros» del conjunto del Wanda Metropolitano.

Es más, con la calidad y talento que reúnen sus jugadores, considera que los de Simeone siempre son tembiles. «El Atlético no está mal nunca, es un gran equipo y cuenta con grandes jugadores, por lo que son peligrosos y pueden ganar cualquier partido. Es posible que ahora les esté faltando algo de gol, pero tienen grandes delanteros», indicó.

«Si el Atlético no tiene gol teniendo delanteros internacionales todos ellos, no sé qué equipo puede tener gol. Como he dicho, son magníficos delanteros y deberemos estar muy concentrados en todo el partido», añadió.

DUELO DE NECESITADOS / Si el Atlético de Madrid afronta este encuentro tras una irregular trayectoria en las últimas jornadas, con críticas incluidas al Cholo Simeone, el Villarreal está más que obligado a sumar, tras no conocer la victoria en los últimos cinco partidos y haber sumado solo uno de los últimos 15 puntos posibles.

Y en ese sentido se pronunció Pau Francisco Torres. «Necesitamos ganar un partido ya, sabemos que una victoria como la del Atlético nos daría mucha fuerza y cambiaría la dinámica en la que estamos. Es un partido importante, con un gran rival y esa es una buena opción», recalcó.

LA MEJORÍA NECESARIA / Para ello, el defensa internacional español abogó por «mejorar todo el equipo en defensa», así como convertir La Cerámica de nuevo en un estadio inexpugnable. «Debemos ser fuertes en casa y recuperar la línea de los buenos resultados. Hemos encajado muchos goles, muchos a balón parado, y es algo que debemos trabajar y mejorar», expuso el central.

Es más, según Pau, el Submarino puede recuperar en breve su mejor versión. «Tenemos un gran margen de mejora y debemos dejar la portería a cero más partidos. Sabemos que debemos mejorar sin balón, ser más agresivos y que el rival no llegue tan fácil a nuestra área», reconoció.

LA SELECCIÓN ESPAÑOLA / Tras el cambio de seleccionador en la selección española, con la vuelta de Luis Enrique, el futbolista vila-realense agradeció públicamente a Robert Moreno que le hiciera debutar con la absoluta y aseguró que para continuar yendo a la selección debe «trabajar en el Villarreal, eso es lo que hace que el seleccionador se fije, pero la base es que el equipo esté lo más arriba posible para que se pueda fijar», argumentó el joven defensa.

E insistió con su análisis de pasado y presente con la Roja. «Agradezco a Robert que me hiciera debutar y que confiara en mí, pero la clave es hacer las cosas bien en el Villarreal, debemos recuperar las victorias y recuperar el nivel del equipo», terminó Pau.