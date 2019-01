Payá finaliza 25º en el Pradera Verde Classic

GOLF. Salva Payá arrancó su nueva andadura en el 2019 en el PGT Asia con un 25º puesto en el Pradera Verde Classic, disputado en el campo con el mismo nombre que se encuentra en Filipinas. Con tarjetas de 75, 71, 76 y 71 golpes para un total de 293 (-5), el burrianense demostró que ha preparado a conciencia la temporada, en la que espera dar un paso al frente y tratar de meterse en la lucha por la victoria en algún torneo. «Ha sido una semana complicada, ya que he tenido problemas en la espalda, pero sin estar al 100% me he encontrado bien y estoy contento», manifestó. r.d.