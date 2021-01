La pelea entre Ibrahimovic y Lukaku en el derbi milanés queda impune

No habrá sanción para Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku por la pelea que mantuvieron el pasado martes en el derbi milanés de la Coppa Italia. Pese a que el enfrentamiento entre ambos ofreció una imagen lamentable que ha dado la vuelta al mundo, el delantero sueco del Milan y el belga del Inter han sido castigados con un partido, pero no por la pelea en sí, sino por la doble amarilla y la acumulación de amonestaciones, respectivamente.

En su razonamiento, el juez deportivo de la Serie A se limita a describir el motivo de las tarjetas amarillas mostradas a raíz de la pelea (Ibrahimovic vio luego la segunda por una falta posterior). Sobre el sueco señala que su expulsión se debe a una "doble tarjeta amarilla por comportamiento no reglamentario en el campo y por mala conducta contra un oponente", mientras que en el caso de Lukaku, que se perdera la semifinal del torneo contra la Juventus por acumulación de amonestaciones, considera igualmente que en ese enfrentamiento tuvo un "comportamiento no reglamentario en el campo". Nada más.

Con 1-0 para el Milan en el marcador (el Inter acabó remontando 1-2 y se clasificó para semifinales), unas protestas de Lukaku por un falta fueron el origen de la disputa. Enfrentados desde que coincidieron en el Manchester United, tras retarse frente con frente, Ibrahimovic gritó a Lukaku: "Llama a tu mamá, ve a hacer tus ritos vudús de mierda, pequeño asno". Recordaba así Ibra un episodio antiguo, del 2017, cuando Lukaku no quiso renovar por el Everton porque según dijo, su madre, Adolphine, de origen congoleño, había recibido a través de un rito vudú la recomendación de que su hijo no renovara por el club de Liverpool y se marchara al Chelsea (aunque después acabaría en el United).

Lukaku, hecho una furia mientras sus compañeros trataban de frenarle, le retaba a encontrarse en el túnel de vestuarios y le respondía: "¿Quieres hablar de madres? ¿Por qué, hijo de puta? Que te jodan a ti y a tu mujer". Según 'La Gazzetta dello Sport', en el túnel de vestuarios el delantero belga le gritó: "Eres hombre muerto. Te voy a volar la cabeza de un disparo".

In ZLATAN’s world there is no place for RACISM.

We are all the same race - we are all equal !!

We are all PLAYERS some better then others.https://t.co/DhguHUOFte