Pellegrini pide tiempo de adaptación para Fornals

Manuel Pellegrini, técnico del West Ham, salió en defensa de Pablo Fornals, que no acaba de ganarse el puesto de titular. «Como cualquier jugador que llega a la Premier, necesita tiempo para adaptarse. Tenemos confianza de que se convertirá en el jugador que queremos», explicó el chileno. «El entrenador me recuerda todos los días la confianza que tiene en mí y que cree en mi habilidad. Me dice que siga disfrutando mi fútbol, ??que tenga la confianza de tener el balón a mis pies», destacó ayer el castellonense. «Esta liga es increíble, no la entiendes realmente hasta que la sientes y la experimentas», añadió el examarillo. R. D.