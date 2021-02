Pellegrini vuelve a su mejor casa, el Villarreal: su análisis de la previa en cinco sentencias

Regresa a la que fue su casa, su mejor casa. Volverá al Estadio de la Cerámica este domingo (21.00 horas) como entrenador del Real Betis. Con nostalgia, consciente de lo mucho y bueno que vivió en la entidad amarilla, pero sabedor de lo que se juega uno y otro conjunto, el chileno Manuel Pellegrini considera que el encuentro ante el Villarreal "es un partido de seis puntos" porque, de ganar los suyos, se pondrían a tres de los groguets y, en caso de victoria de los de Unai Emery, la diferencia se iría a nueve.

Pellegrini se refirió a la importancia de este partido en el estadio de La Cerámica, ya que el Villarreal se encuentra clasificado en quinta posición con 36 puntos por los treinta que suma el Betis, que está séptimo en la tabla clasificatoria.

ESTAS SON LAS MEJORES SENTENCIAS DEL EXENTRENADOR DEL VILLARREAL

PARTIDO IMPORTANTE, NO DEFINITIVO

"Será un encuentro de seis puntos. Es un partido muy importante, pero no es el único. Podemos ganar, pero si no mantenemos un rendimiento después no podremos aspirar a Europa. Estamos concienciados de que quedan 16 partidos, 48 puntos, y preparamos cada uno como si fuera el último", reconoció.

ELOGIOS A LA GESTIÓN DE FERNANDO ROIG

"Son más semanas de trabajo y la misión que tenemos es mantener ese rendimiento, seguir mejorando en otros aspectos para sacar más resultados", remarcó Pellegrini, quien alabó a su exequipo y dijo que como institución sólo puede alabarla, "dirigida por Fernando Roig por muchos años, y es de los mejores en cuanto a profesionalismo, roles muy definidos y exigentes".

Abundó en el elogio al Villarreal al apuntar que desde que la conoce desde 2004 "ha intentado crecer año tras año, cuando ha tenido un traspié se ha levantado" y "ahora está intentando llegar a Europa, siempre quiere jugar, ambiciona más: va a ser un rival muy complicado", dijo.

UNAI EMERY, UNA APUESTA ACERTADA

Sobre el entrenador del Villarreal, Unai Emery, dijo que lo conoce de España e Inglaterra y que "su carrera lo indica, ha tenido logros importantes y le ha dado unas características a sus equipos".

"Villarreal apostó por un técnico ganador, y a excepción de este partido desearle la mejor de las suertes por él y por el Villarreal sobre todo", apuntó.

MIRADA A LARGO PLAZO

El chileno apuntó que los balances de temporada los hace a final de año, aunque dijo que en los últimos partidos, incluida la eliminación copera ante el Athletic de Bilbao "sin perder", han tenido "un equilibrio entre un trabajo de equipo en lo ofensivo y defensivo".

CRÍTICO CON LA FEDERACIÓN DE SU PAÍS

Au vez, el técnico chileno se refirió a la llegada del uruguayo Martín Lasarte, exentrenador, entre otros, de la Real Sociedad, a la selección de su país y reconoció que no lo conoce pese a que sí le es conocedor del fútbol chileno y "tendrá una base para su trabajo", aunque dijo que la decisión de prescindir de Reinaldo Rueda "tiró a la basura dos años de trabajo", mostrándose crítico con la federación de su país.