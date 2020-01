Un penalti del VAR en Getafe hace estallar al beticismo

Por mucho que los árbitros elogien el gran avance que ha supuesto el VAR dentro del mundo del fútbol, sus decisiones continúan generando mucha polémica, como pasó ayer en Getafe, donde el Betis perdió contra el equipo azulón tras un penalti en el minuto 89 después de la intervención de la sala de videoarbitraje.

«El balón que da en la mano de Ángel nos dicen que le pega en el pecho y yo me quedo flipado. Minutos después, en la jugada del córner, hay falta previa sobre Edgar. Luego sí se fijan en el VAR y ven penalti en contra nuestra. Nos han tratado injustamente y a esto no se le puede llamar justicia. Cuando en el VAR tienen que mirar una jugada, deben estar tomando un cortado», criticó durante Rubi, míster verdiblanco. «¿Pero es que el VAR existe?», colgó en su web oficial el Betis en señal de protesta. «Es una vergüenza, no hay derecho que al Betis se le trate así», criticó el consejero delegado José Miguel López Catalán. Ahora, que el más duro fue el capitán. «Me cuentan que el árbitro del VAR es Pablo González, que ya se equivocó con nosotros contra el Villarreal. Yo pido a este hombre que la próxima vez que nos tenga que arbitrar, que se vaya a Punta Cana para que no nos perjudique más», dijo.

«Desde el VAR dicen que no había nada de las manos de Ángel, que el balón le había dado en el pecho. No sé qué partido estaban viendo en esa sala. El VAR es una herramienta buena, pero si no se utiliza como es debido puede hacer mucho daño», lamentó el veterano jugador del Betis.