El Peñíscola, en busca de su primera victoria fuera de casa

Partido muy atractivo el que jugará esta noche (20.30 horas) en Pamplona el Servigroup Peñíscola FS contra el Osasuna Magna. Los azulones visitan la siempre complicada pista de Anaitasuna en busca de su primera victoria como visitantes, después del buen hacer en el municipal. Los del Baix Maestrat se las verán frente a un equipo que quiere reencontrarse con el triunfo, al cabo de tres jornadas en las que no ha sumado ningún punto, con tres derrotas por la mínima.

Después de imponerse al Industrias Santa Coloma, el Peñíscola se ha colocado séptimo con 11 puntos. No quiere ponérselo fácil a los conjuntos que luchan por estar al final de la primera vuelta entre los ocho primeros para jugar así la Copa de España, en la que confían volver a estar. Por ese motivo, la escuadra de Juanlu Alonso intentará sacar un resultado positivo contra un Osasuna que, con 12 puntos, ocupa la quinta posición.

ASIGNATURA PENDIENTE // El equipo del Baix Maestrat tendrá una nueva oportunidad para tratar de demostrar como visitante el nivel que realiza como local, lo que ha convertido el municipal de Peñíscola en un fortín. No obstante, y pese a que los pamplonicas vienen de caer en su última comparecencia ante su público (2-3, frente al Viña Albali Valdepeñas), es una de las pistas más inaccesibles de Primera División. Con anterioridad, esta temporada, Pescados Rubén Burela (3-1), Jimbee Cartagena (3-1) y Levante (4-1) salieron escaldados.

Además, la plantilla no ha podido preparar este encuentro de la forma deseada. Xavi Cols, Francisco Paniagua y Juanjo Caro no participaron en los primeros entrenamientos de la semana, al estar jugando con la selección española sub-21. Además, Hugo Bernárdez no se ha ejercitado en las mismas condiciones y es baja, junto al propio Paniagua.

Osasuna busca su quinta victoria de la temporada y cortar la mala racha de tres derrotas consecutivas, las cosechadas contra Movistar Inter, Viña Albali Valdepeñas y ElPozo Murcia (ésta especialmente polémica, por una decisión arbitral en los segundos finales que enfadó muchísimo a los hombres de Imanol Arregui).La igualdad de la competición hace que el Peñíscola, en caso de ganar pueda escalar hasta tres posiciones y colocarse cuarto... o perder y descender tres para acabar la novena jornada como décimo.

En la pretemporada, el Peñíscola superó a Osasuna en el doble enfrentamiento (6-3 y 3-4).