El Peñíscola FS comienza su octava temporada en Primera División

El Peñíscola Globeenergy inicia esta noche su octava temporada en Primera División. El nuevo proyecto del club del Baix Maestrat, bajo el mando de Manuel Collado Manolín, se pone a prueba por vez primera con un duelo de altura que le enfrentará al Barça a domicilio. El partido, que se juega este viernes a las 20.45 horas en el Palau Blaugrana y sin público, será el primero oficial que afronte el Peñíscola desde el pasado 29 de febrero, fecha en la que se detuvo la liga 2019-20 debido a la pandemia del coronavirus. De aquel equipo al que jugará hoy hay importantes cambios, comenzando por el banquillo y siguiendo por la plantilla, con hasta siete caras nuevas.

Dos meses ha tenido Manolín para que las nuevas incorporaciones se adapten al equipo y toda la plantilla a su estilo de juego. La pretemporada no ha sido mala, sacando partidos adelante y cayendo contra equipos de un mayor potencial y llamados a estar la parte alta de la clasificación, pero siempre dando la cara.

Sin más probaturas, esta noche ante el Barça el Peñíscola no puede permitirse ningún fallo y ha de ser capaz de aprovechar las opciones que le pueda dar el juego para intentar sumar los primeros puntos en este nuevo curso.



No hay bajas en el Peñíscola para el partido de hoy en una convocatoria que la formarán 14 jugadores. En el Barça la ausencia principal podría ser la de Esquerdinha por precaución ya que arrastra unas molestias en el tríceps. El club catalán no quiere arriesgar con ningún jugador antes de jugar la próxima semana la fase final de la Futsal Champions League de la temporada anterior, en la que se puede proclamar campeón de Europa.