El Peñíscola FS se refuerza con el ala Paniagua

Francisco Paniagua, 'Pani', ya es jugador del Peñíscola. El almeriense es la tercera incorporación para el equipo de Juanlu Alonso tras las llegadas de Miguel Fernández y de 'Tuli' y procede de ElPozo Ciudad de Murcia de Segunda División A, aunque ya ha debutado en Primera con ElPozo de Diego Giustozzi.

'Pani' tiene 20 años y destaca por su habilidad con la pierna izquierda, su capacidad en el uno contra uno y su descaro en el juego.

El ala de Almería explicó que ya "estaba deseando llegar al Peñíscola", poder "dar el máximo" y demostrarle al club y a la afición "que no se han equivocado" tras confiar en él. Paniagua confesó que ficha por un club con el que se siente "muy identificado". "Es un equipo que suele estar en posiciones importantes y lucha por entrar en Copa de España y en 'play-off'. Es un club con mucha gente joven que tiene ambición y siempre me ha gustado", comentó.

Por otro lado, 'Pani' se definió como un jugador "con buen uno contra uno y con gol". "Voy a intentar plasmarlo durante toda la temporada en la pista y que no se arrepientan de haber confiado en mí. Espero aportar ambición, ganas de ganarlo todo y estar arriba", dijo el ex de ElPozo.

Además, habló de la ciudad de Peñíscola como "muy bonita" e ideal para ir de viaje y desconectar. Por último, explicó que tiene muy buenas referencias del conjunto de Juanlu Alonso por parte de su amigo Juan Emilio: "Siempre que me habla del Peñíscola me habla muy bien. Dice que voy a estar como en casa. Los compañeros, el club, la afición me van a tratar muy bien y nunca me va a faltar de nada. Todo eso me ayuda a seguir adelante y a convencerme que he hecho bien al fichar por el club".

Trayectoria

Francisco Paniagua Soler (Almería, 22/08/1998) pasó por diferentes clubes del fútbol sala almeriense antes de recalar en la cantera de ElPozo con 16 años. En el club murciano se proclamó campeón de Liga juvenil División de Honor en dos ocasiones y campeón de España de clubs en la 15/16. En 2018 ganó la Liga regular en Segunda División con ElPozo Ciudad de Murcia.

Esta temporada, con el segundo equipo, marcó 13 goles en 14 partidos disputados tras sufrir una lesión en el pie. En el tramo final de campaña, jugó dos encuentros en Primera con el primer equipo y marcó un gol.