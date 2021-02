El Peñíscola no reacciona en Palma (3-1)

El Peñíscola Globeenergy cayó derrotado en Palma 3-1 en un partido donde pese a la derrota la imagen del equipo fue otra distinta a la de los últimos partidos. Mereció un resultado mejor ante un Palma que solo fue mejor en la pegada. Carlos Sánchez no se pudo sentar en el banquillo puesto que el club aún no ha podido tramitar su licencia al no estar resulta la rescisión de contrato de Manolín.

El Peñíscola comenzó el partido con tres ocasiones de Iván Rumbo aprovechando las salidas a la contra. Palma tuvo un mayor dominio de la pelota sin generar demasiadas ocasiones hasta los cinco minutos. Del empate a cero inicial, se pasó al 2-0 en apenas veinte segundos. Un saque de banda de Lolo al segundo palo lo remató Vilela poniendo la puntera. En la siguiente jugada Selucio no estuvo rápido para recibir el balón y Lolo se lo robó sacando un derechazo raso cruzado. No estaba cómodo el Peñíscola ante un Palma dominador y en el minuto 9 llegó el 3-0 con un zapatazo a la escuadra de Marlón incorporándose a la posición de pívot.

EL PEÑÍSCOLA SE TOPA CON LA MADERA

Mejoró el Peñíscola en el segundo tramo de la primera mitad llegando a estar cerca del gol. Fabio evitó el gol azulón en un tiro de Igor, con una doble parada a Walex e Iván Rumbo, y puso una gran mano en un disparo de Gauna. El propio argentino del Peñíscola chutó al poste en el último minuto antes del descanso. Palma pudo anotar el cuarto en una falta indirecta y un disparo de Nunes, ambas acciones despejadas por Molina.

Pudo cambiar el partido tras el descanso. Vilela derribó claramente a Iván Rumbo dentro del área sin que los árbitros castigaran la acción. Poco después un zurdazo de Bruno Gomes se fue al poste manteniéndose los tres goles de ventaja para los baleares.

Continuó monopolizando las ocasiones ofensivas el Peñíscola con sus mejores minutos. Fabio hizo un recital de paradas parando dos tiros de Paniagua, un zapatazo de Igor y un mano a mano con Bruno Gomes. El merecido gol llegó en el minuto 29 en un pase de Gauna a David Señoret que lo dejó solo ante el portero y no falló.

No pudo marcar más el Peñíscola con el 3-1 puesto que Palma ajustó su defensa pese a que continuó generando problemas a los de Vadillo. A cuatro del final lo intentó el equipo con el juego de cinco aunque no generó ocasiones de peligro.