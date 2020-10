El Peñíscola, con el propósito de seguir sumando en casa ante el Valdepeñas

El Peñíscola Globeenergy afronta esta tarde su partido de la jornada 7 de Primera. En esta ocasión, su rival es el Viña Albali Valdepeñas, equipo revelación de la temporada pasada y que acabó siendo el subcampeón de liga por méritos propios.

Un punto separa ahora mismo a cada equipo en la clasificación. El que dirige Manuel Collado suma nueve y su adversario 10, aunque aún tiene dos partidos pendientes por disputar. Lo cierto es que el conjunto manchego ha comenzado la competición lanzado, con tres victorias y un empate en su haber, y se presenta como un escollo complicado para el Peñíscola en el día de hoy. De hecho, llega con la moral a tope, tras endosar un 1-6 a un Betis que no perdía en casa desde hacía dos años.

La dinámica del Peñíscola de Manolín no es no mala, habiendo sumado la mitad de los puntos disputados hasta el momento (9 de 18) en un calendario complicado en el tramo inicial. Pero también es cierto que no gana desde la tercera jornada y necesita volver a sumar de tres. La clasificación está muy apretada y en cualquier instante el equipo provincial puede pasar de estar arriba a verse abajo, de ahí que sea fundamental no caer en una dinámica negativa.





El parte médico

En el Peñíscola, el brasileño Walex se ha perdido los últimos dos partidos por lesión y tampoco estará en este contra el Valdepeñas. Por su parte, Xavi Cols, exjugador del Peñíscola, será la única baja en las filas del Valdepeñas por una reciente rotura de peroné que le tendrá fuera de las pistas durante tres semanas, aproximadamente.

De momento, sí está permitida la entrada de público al municipal de Peñíscola, aunque solo serán 400 las personas que podrán acceder al pabellón, ya que el aforo es limitado. Los aficionados que presencien el encuentro en directo, deberán cumplir con las correspondientes medidas de seguridad establecidas para evitar contagios de covid y rellenar una declaración responsable para confirmar que no están contagiados.

Alineaciones probables:

PEÑÍSCOLA GLOBEENERGY: Molina (30), Tuli (6), Igor (17), Orzáez (20), David Señoret (19). Suplentes: Starna (1 p.s.), Iván Rumbo (5), Gauna (7), Paniagua (8), Bruno Gomes (9), Saladié (11), Rahali (12), Miguel Fernández (15), Agustín Plaza (22).

CÓRDOBA PATRIMONIO: Edu (13), José Ruíz (21), Cainan (33), Matheus Preá (25) y Chino (20). Suplentes: Astis (27 p.s.), Catela (3), Juanan (6), Álex García (7), Dani Santos (10), Rafael Rato (14), Sergio González (16) y Nano (23).

ÁRBITROS: Juan Cerdá y Martínez García (Colegio Balear).