El Peñíscola quiere mantener la octava posición en Segovia

Vuelve la liga nacional de fútbol sala tras el parón para los partidos de selecciones. El Peñíscola regresa a la competición jugando esta mañana en el Pedro Delgado de Segovia. El equipo de Juanlu Alonso se enfrenta al Naturpellet Segovia desde las doce de la mañana en un partido retransmitido por la app de LaLigaSportsTV y la televisión autonómica de Castilla y León (CyLTV).

No puede desaprovechar el Peñíscola la oportunidad de lograr una nueva victoria ante un equipo de la parte baja de la tabla.

Naturpellet Segovia es el decimocuarto clasificado solo un punto por encima de la zona de descenso, aunque será un rival que tratará de poner las cosas difíciles a los azulones y sorprenderles como ya hiciese en la primera vuelta. Los segovianos salvaron un punto en Peñíscola con un gol de Buitre a pocos segundos del final tras un partido en el que los del Baix Maestrat merecieron la victoria.

Los tres puntos son fundamentales para mantenerse en el octavo puesto y salvaguardar distancias con sus perseguidores, Ribera Navarra y Jimbee Cartagena.

Isi es duda / Un total de trece jugadores se desplazaron ayer hasta Segovia para el partido de este mediodía. No está en la lista Juan Emilio que, aunque aún no se ha hecho oficial, está pendiente de cerrar su traspaso al Gazprom Ugra de la liga rusa. Sí que viajó con el equipo el juvenil del Alcalá José Bedmar, puesto que Isi es duda para el partido y su participación en el mismo no se decidirá hasta el último momento, cuando el jugador y el técnico valorarán su presencia en la pista.