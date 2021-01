El Peñíscola quiere romper su dinámica negativa ante el Antequera

Termina la primera vuelta de la liga para el Peñíscola Globeenergy recibiendo en casa a UMA Antequera este sábado en el Municipal de Peñíscola (18.00 horas). El ecuador de la temporada llega teniendo que disputar un partido importante que podría separar al equipo de los puestos de abajo.

El Peñíscola quiere romper la dinámica negativa de nueve partidos consecutivos sin ganar. Aunque ha logrado empates como el conseguido en la última jornada en Burela, el equipo de Manolín necesita lograr un triunfo para ganar tranquilidad en la tabla.

El duelo enfrenta a dos plantillas que tienen como primer objetivo la salvación. A estas alturas, el Peñíscola es 11º con 17 puntos, tres de ventaja sobre el conjunto antequero, que con 14 es 16º ocupando posición de descenso. El triunfo visitante complicaría la situación de los peñiscolanos, que no pueden volver a fallar en casa.



MUY NECESITADOS / Al Peñíscola Globeenergy se le han escapado los puntos en los últimos partidos jugados como local. El conjunto azulón es consciente de la necesidad de puntuar en el municipal, como afirmó Molina esta semana. «En casa es donde tenemos que sacar los puntos y no lo hemos conseguido en los últimos partidos», resumió. El portero de los peñiscolanos también habló claro de la importancia del partido de hoy frente al Antequera: «La clasificación está comprimida y no podemos fallar ante un rival directo».

Las recientes incorporaciones del Peñíscola Globeenergy podrían tener sus primeros minutos. Quien más probabilidades tiene de debutar con la camiseta azul es Giancarllo Selucio. El italo-argentino ha entrenado toda la semana con el equipo y podría entrar en las rotaciones de Manolín durante del partido.