El Peníscola suma su primer triunfo en casa (4-2)

El Peñíscola Rehabmedic ha logrado en la tarde de este sábado la primera victoria como local de la temporada. Los del Baix Maestrat han ganado 4-2 a Fútbol Emotion Zaragoza rompiendo así su racha de empates. El equipo castellonense asciende hasta el octavo puesto de la clasificación.

Zaragoza comenzó el partido mejor que el Peñíscola. A los 25 segundos, Molina realizó la primera parada del partido despejando con la cara el remate de Esteban desde el costado. Seguidamente, el meta también desbarató una uno contra uno de Víctor Tejel.

El exjugador del Peñíscola Esteban puso el 0-1 rematando a gol un pase diagonal de Villanueva, tanto que no celebró. El propio Esteban pudo hacer el segundo pero de nuevo Molina impidió el gol visitante.

Juanlu Alonso solicitó tiempo muerto en el sexto minuto y cambió la imagen de su equipo. Tras este Orzáez tuvo la primera oportunidad local y Gava casi marca con un lanzamiento a la escuadra. Pero mientras Zaragoza seguía generando peligro y Molina de nuevo salvó los muebles azulones con un paradón a bocajarro a Villanueva tras una contra.

En el 12, los de Juanlu Alonso empatarían el partido tras una buena triangulación que remató a gol Juan Emilio a pase de Raúl Gómez. Tras esto el partido se equilibró aunque los aragoneses se marcharon con ventaja de 1-2 al descanso por un penalti que transformó Nano Modrego.

Solo volver del descanso el Peñíscola marcó un gol en un saque de banda, aunque no subió al marcador porque la pelota no había tocado en ningún jugador. Los azulones dominaban la pelota aunque los visitantes buscaban rápidas contras con las que generar peligro. De hecho, Chicho no marcó el tercero porque sacó la pelota Molina con el pie.

El Peñíscola cada vez llegaba más y el gol se acercaba. Iván Bernard paró intentos de Orzáez, Isi y Raúl Gómez. No pudo detener una volea de este último en el saque de un córner que se marchó dentro la portería para igualar de nuevo el partido.

Con el 2-2 el Peñíscola se desató aún más y llegaron numerosas ocasiones que no subían al marcador por falta de puntería o el portero rival. Al fin, en el 37, y después un poste de Chicho, se colocaron por delante. Xavi Cols remató a gol un pase en el saque de banda de Orzáez rematando completamente solo.

Retamar salió de portero-jugador pero el Peñíscola aguantó el resultado. Sobre la bocina Dani Montes chutó desde su campo a puerta vacía y, tocando en Nano Modrego, el balón entró en la portería.

FICHA TÉCNICA:

-PEÑÍSCOLA REHABMEDIC: Molina, Isi, Xavi Cols, Raúl Gómez y Dani Montes. También jugaron: Juan Emilio, Orzáez, Claudino, Gava, Tití, Hugo Bernárdez, Iván Reverter.

-FÚTBOL EMOTION ZARAGOZA: Iván Bernard, Retamar, Víctor Tejel, Esteban y Nano Modrego. También jugaron: Chicho, Farinha, Villanueva, Richi Felipe, Tabuenca

-GOLES: 0-1 Min.4: Esteban; 1-1 Min.12: Juan Emilio; 1-2 Min.19: Nano Modrego; 2-2 Min.30: Raúl Gómez; 3-2 Min.37: Xavi Cols; 4-2 Min.40: Nano Modrego (p.p.)

-ÁRBITROS: Moreno Reina y Peña Gómez (Colegio Andaluz). Tarjeta amarilla: Xavi Cols, Hugo Bernárdez, Gava; Villanueva, Víctor Tejel