Lo peor son las sensaciones

¿Y ha de pasar un tercio de temporada para que alguien se diera cuenta del patético equipo que hay? ¡¡¡No pasa nada...la semana pasada solo hablabais de los semi-internacionales de "La Coja". ¡¡¡A ver si con un entrenador serio como Luís Enrique va alguno!!! Va a ser que no llamará a ninguno. Porque lo que no es de recibo es llamar a cuatro tíos de un equipo que se va a mantener en primera de milagro...si es que se mantiene. Sobre Calleja ... no vale la pena comentar nada, por que sobran las palabras.