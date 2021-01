Peterhansel se acerca su 14 Dakar el día de la muerte de Hubert Auriol

Decía Carlos Sainz (Mini) en la jornada de descanso del sábado que será imposible remontar 40 minutos a Stéphane Peterhansel (Mini) y Nasser Al-Attiyah (Toyota) si ellos no tenían problemas y, aunque el piloto francés los tuvo este domingo, acabó la etapa maratón de ayer por delante del madrileño y del catarí para consolidar su liderato en coches.

