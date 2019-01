Lo que piensa Óscar Cano antes del Villarreal B-Castellón

El Castellón visita este sábado al Villarreal B en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva Miralcamp (17.00 horas). Óscar Cano ha confirmado que solo tiene una baja: Kilian Morante. Esto es lo que ha dado de ´sí la rueda de prensa del técnico.

Un 'nuevo' Castellón

"No podemos quejarnos: uno ve el panorama del mercado y observa que esta dirección deportiva ha hecho las cosas con velocidad, tratando de que tenga yo los recursos disponibles en el menor tiempo posible. Hemos anticipado mucho trabajo. Estamos dando la sensación de que los nuevos han hecho que tengamos una racha de cuatro partidos sin conocer la derrota, pero el otro día en la alineación solo había dos nuevos. Parece que estamos ninguneando a los que llevan trabajando desde junio y enalteciendo solo a los nuevos".

El Villarreal B

"Tenemos que estar preparado para sufrir mucho, porque hasta el portero tiene un uso del balón extraordinario. No te somete como el Espanyol B o el Barcelona b, a base de posesiones largas: puede romperte si encuentra a jugadores en zonas intermedias, se comunican con una velocidad y precisión digna de elogiar. Es maravilloso verlos jugar, están perfectamente conjuntados. Vamos a jugar ante el campeón, si ellos mismos no son capaces de remediarlo. No debemos tener temor; ellos son líderes y nosotros en descenso, así que lo más probable es que sean ellos los que nos tienen que ganar, pero vamos a intentar ser nosotros mismos".

La situación

"Mi tendencia es repasar bien y cuestionar lo que hemos dicho todo. Quedan 51 puntos en juego, más de la mitad en casa. Queda tanto… Mañana, incluso empatando, podemos estar fuera del descenso, pero lo importante es que se acortan las distancias entre la mitad de la tabla y los de abajo. Me vi muy superior al Ontinyent, que eso es lo que nos da confianza, por eso no creo que este equipo esté jugando ninguna final. No es por protegerlos, porque lo hacen solos, pero no es un partido que sea un final. Os pido el favor de que penséis más allá y consideremos las cosas como son. Estamos a tres puntos del 12º. No podemos ser víctimas de un dígito".