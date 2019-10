Piqué: "Nos metemos en líos porque queremos un poco de salsa"

Gerard Piqué reconoció en una entrevista en 'El Hormiguero', de Antena 3, que a veces se mete "en líos" porque quiere "un poco de salsa" y que "pocas veces" le han pillado por sorpresa las consecuencias de sus palabras.

"Lo hago para pasármelo bien. Por dentro me descojono. El fútbol es un espectáculo y todo lo que lleva alrededor es un espectáculo. Luego lo comentamos y nos reímos en el vestuario de los comentarios. Todo es una farsa. Todo es una mentira. Es todo mucho más fácil, las relaciones son fantásticas. Nos metemos en líos porque queremos y porque queremos un poco de salsa", dijo el defensa central del Barça. Piqué acudió al programa que presenta Pablo Motos, acompañado por el tenista David Ferrer, para promocionar la Copa Davis que se celebrará en Madrid el próximo noviembre.

MOTIVARSE CABREANDO A LA GENTE

Piqué confesó que "tener la gente en contra" le motiva "más". "Cuanto mejor juegas, les jode más. En la selección española tuve la mala suerte de que me silbaban y fue mi mejor época en la selección, jugaba mejor que nunca porque salía más motivado que nunca".

Preguntado por la importancia que le da a las críticas, Piqué comentó: "O estás con la piel muy dura o te puede afectar. De joven las críticas te afectan mucho más. Ahora pasas un poco del tema. Con el tiempo relativizas todo. Sabes que cuando pierdes vas a recibir críticas aunque no las merezcas y cuando ganas que te alaben a pesar de que no has estado bien".



Piqué trata de convencer al árbitro de que no hizo penalti ante Osasuna / VILLAR LÓPEZ (EFE)

"Hace dos semanas (en el Barcelona) estábamos en una crisis que era imposible salir de ella y ahora hemos ganado cuatro partidos y estamos perfectos. Siempre tienes la oportunidad de darle la vuelta y depende del resultado", apuntó.