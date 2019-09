Piqué: "Sabía que Leo tenía esa posibilidad de irse cada año"

"Es algo que yo ya sabía. Con Leo tengo muy buena relación. Sabía que había esta posibilidad, pero también sabemos el compromiso de Leo. A mí no me preocupa nada". Gerard Piqué, el central del Barcelona, ha revelado que ya conocía la existencia de una cláusula para escaparse cada 30 junio del Barça si no se siente con energías para continuar. "Cuando negocias un contrato, los jugadores pedimos una cosa. Leo se ha ganado poder decidir cada año su futuro", ha indicado el defensa en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER.

Habló Piqué desde Estados Unidos donde ha asistido a la presentación de la nueva Copa Davis. Se ha marchado hasta allí aprovechando que no tiene entrenamientos con el Barcelona por el parón de las selecciones.

"Sé el compromiso absoluto que tiene Leo con el Barça. Ojalá lo tengamos hasta los 40 años", ha subrayado Piqué, confirmando que Messi es el único dueño de su destino, más allá de que ese contrato expira el 30 de junio del 2021. Con una cláusula de rescisión de 700 millones de euros, pero, en realidad, todo queda supeditado a lo que decida la estrella argentina.