Pistas, piedras, arenas y cruces trampas para empezar

Fue una salida protocolaria por todo lo alto. Grandes equipos de sonido, actuaciones y leds para iluminar la noche en el momento en que arrancaban del podio los favoritos a la victoria en el n uevo Dakar-2020 de Arabia Saudí, tras una interminable procesión de quads, motos, coches y camiones, 342 vehículos con una Torre de Babel de nacionalidades que se alargó desde la mañana hasta bien entrada la tarde-noche. Pero el verdadero rallye arranca esta mañana, casi de madrugada, con una etapa de pistas, piedras, arenas y cruces trampa para abrir boca.

La primera etapa no tiene nada de aperitivo. 319 kilómetros cronometrados entre las ciudades de Jeddah y Al Wajh. La llegada de la primera moto está prevista para las 11.00 (horario español) y de los coches para la una de la tarde. “Es una etapa para ver qué ritmo tenemos y acostumbrarnos a lo que nos va a esperar en cuanto a navegación para el resto del rallye”, explica Carlos Sainz (Mini), uno de los dos grandes favoritos junto a Nasser Al-Attiyah (Toyota), toda vez que “Mr Dakar”, Stephane Peterhansel (13 victorias), su compañero en Mini, se ha visto obligado a estrenar copiloto en esta edición. “y eso siempre es un hándicpap en una prueba como esta”.

Sinz arrancará a cuchillo desde el primer kilómetro, mientras que Fernando Alonso iniciará la carrera “con una visión un poco más amplia. No me gustaría abandonar en las primeras etapas, así que iré con más cuidado, acostumbrándonos a este terreno y a este rallye que poco o nada tiene que ver con lo que he hecho antes”.